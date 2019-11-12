Банк и агрохолдинг намерены развивать сотрудничество в сфере корпоративного кредитования, финансирования инвестиционной и экспортной деятельности.

Сибирский банк ПАО Сбербанк и АО «Сибирская Аграрная Группа» в рамках прошедшей в Москве российской агропромышленной выставки «Золотая осень» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместное развитие корпоративного кредитования, финансирование инвестиционной и экспортной деятельности, операции по внутрироссийским аккредитивам и многое другое.

Сибирский банк Сбербанка уже реализовал сделку по приобретению 100% акций АО «Кудряшовское», в структуре которого находится крупный свинокомплекс, и 100% доли в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат». Заемщиком в сделкевыступило АО «Аграрная Группа». Срок кредита составил 10 лет.

«Сибирская Аграрная Группа» — это вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, в котором процессы проходят по замкнутой цепочке: от производства зерна и комбикормов до мясной продукции. Основные направления деятельности холдинга – это свиноводство, переработка и реализация мяса, птицеводство и производство яйца. Общий объем производства группы компаний составил в 2018 году 152 тысячи тонн свинины.

Таким образом, теперь в Аграрной Группе 7 свиноводческих комплексов, расположенных в Томской, Свердловской, Кемеровской, Новосибирской и Тюменской областях, а также в Красноярском крае и республике Бурятия.

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Подписание данного соглашения укрепляет наши партнерские отношения и создает основу для дальнейшего долгосрочного и еще более эффективного сотрудничества. Этот стратегический документ позволяет создавать благоприятные условия для осуществления мероприятий, направленных на реализацию общих интересов.Банк и далее готов поддерживать инвестиционную политику и другие инициативы Аграрной Группы. Мы намерены включиться в работу над рядом совместных проектов, которые позволят компании реализовать свои стратегические планы развития», — прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Сергей Кузнецов.

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