На владельца ТЦ по адресу Новороссийская, 173 в Новосибирске возбудили уголовное дело. Его обвиняют в несоответствующем оказании услуг.

По информации прокуратуры, в отношении владельца торгового центра (в 2Gis по указанному адресу значится ТЦ «На Кольце») на Гусинобродском шоссе возбудили уголовное дело по п. «а,б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении товаров, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

До этого было установлено, что данное трехэжтажное здание, реконструированное с нарушениями правил безопасности, эксплуатировалось незаконно. Виновные – 4 организации и предприниматели выплатили, назначенный Арбитражным судом штраф в размере 22 тысяч рублей на каждого.

Тогда же мэрия подала иск в Дзержинский суд о сносе самовольных построек, который был удовлетворен. На тот момент суд признал несоответствие здания торгового центра требованиям пожарной безопасности и подтвердил, что ТЦ создает угрозу безопасности жизни и здоровью людей, а также угрозу уничтожения или повреждения имущества других лиц. Однако в ходе последней проверки выяснилось, что здание функционирует до сих пор.

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