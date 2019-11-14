Группа компаний «Холидей» продолжает активно развивать проект «Фермер-Центр». Как сообщили «Континенту Сибирь» в компании, до конца 2019 года сеть магазинов будет расширяться в пределах Сибири. Планируется открыть не менее 15 объектов.

Как пояснила пресс-секретарь группы компаний «Холидей» Елена Алешкова, на 15 ноября 2019 года в городах Сибири было открыто 42 магазина под брендом «Фермер-Центр». Они представлены в Новосибирске, Омске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Назарово и Топках. Самым многочисленным по количеству магазинов остается Новосибирск: 27 объектов. Недавно компания открыла очередную точку в центре города на улице Гоголя в помещении бывшего магазина «Синтетика».

До конца 2019 года сеть «Фермер-центр» будет расширяться в пределах Сибири. По словам Елены Алешковой, планируется открыть не менее 15 объектов.

Стоит отметить, что в 2019 году в Омске закрылась сеть магазинов фермерских продуктов «Крестьянский Двор». Ее основателем является известный омский ритейлер Виктор Шкуренко, развивающий в Сибири сеть магазинов «Низкоцен». В свою очередь в Новосибирске осенью 2019 года закрылся магазин фермерских продуктов «Фуди», одним из основателей которого являлась бывший директор «МАКС Моторс Финанс» Ольга Токарева. Вместе с тем, в городе наращивает число точек сеть «Белая Ферма», основанная группой «Торговая площадь».

Напомним, что ООО «Компания Холидей» находится в стадии банкротства. Имущество крупнейшего в прошлом сибирского продуктового ритейлера ранее оценивали в 642 млн рублей. В 2018 году основатель компании Николай Скороходов создал новое юрлицо — ООО «НСК Холди», на которое по словам контрагентов была переведена операционная деятельность оставшихся магазинов «Холди». Однако кредиторы подали на банкротство и этой структуры, а также лично на Николая Скороходова как физлицо.

На открывшемся магазине «Фермер-Центр» на Гоголя фигурирует юрлицо ООО «ФЦ-Сибирь». Его учредителем является Алексей Захаров, тезка бывшего генерального директора «Холидея». Ранее участники рынка также говорили о возможности запуска магазинов под брендом «Фермер-Центр» по франшизе. Так, в феврале 2019 года был открыт магазин на первом этаже торгового центра «Пирамида» на Красном проспекте. Как следовало из кассового чека, магазин, работающий под брендом «Фермер-Центр», был запущен индивидуальным предпринимателем Инной Квардаковой.

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