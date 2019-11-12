«МегаФон» объявил о запуске собственной онлайн-площадки на маркетплейсе Tmall, ресурсе AliExpress Россия. Открытие приурочено к началу Черной пятницы, ноябрьской распродажи, которую проводят ритейлеры всего мира.

Особое место в стартовой линейке магазина «МегаФона» занимает продукция компании Apple. Именно «МегаФон» стал первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall — ко дню распродаж 11 ноября на площадке представлен ряд моделей Apple iPhone, на которые маркетплейс объявил дополнительные скидки. Доставка товара осуществляется собственной курьерской службой и логистическим партнером «МегаФон Ритейл». В будущем ассортимент интернет-магазина будет расширяться.

«Участие «МегаФона» во «Всемирном Дне шопинга» с таким популярным продуктом, как iPhone, гарантирует высокий спрос во время распродажи, — комментирует генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев. — В 2017 и 2018 годах из пяти самых популярных товаров на платформе 11.11 два товара были из линейки Apple».

«Спустя чуть больше месяца после создания AliExpress Россия мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции, — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. — Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом «МегаФон» в особом статусе — единственного официального реселлера Apple на Tmall в России. Также мы первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress».

Больше всего пользовательских запросов в российском сегменте AliExpress приходится на электронику — их уже около 4,5 млн в месяц и этот показатель растет более чем на 10% год к году. Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Продажи категории составляют около 40% от общего оборота платформы и растут более чем на 100% в денежном и на 50% — в количественном выражении год к году.

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