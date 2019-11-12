Арбитражный суд Новосибирской области открыл процедуру конкурсного производства в компании «Русская традиционная кухня», принадлежащей бизнесмену Евгению Насоленко и его матери Любови Насоленко.

Как сообщается в резолюции арбитража, ООО «Русская традиционная кухня» признана банкротом, конкурсное производство открыто до 19 мая 2020 года, управляющим утвержден Андрей Смирнов. Признать компанию несостоятельной в феврале текущего года потребовало ООО «Русский купец», аффилированное с бизнес-партнером братьев Насоленко Александром Слободчиковым (коммерсанты вместе создавали АО «Новые торговые сети» — «КС»). Кроме того, учредитель «Русского купца» Ольга Федорова также является учредителем ООО «Новониколаевское подворье», генеральным директором которого числится Евгений Насоленко. Сумма исковых требований в банкротном иске составляла 795 тыс. рублей, сам «Русский купец» сейчас также находится в процессе ликвидации.

В 2016 году банкротства «Русской традиционной кухни» требовал «Сибтрикотаж», однако позже заявитель отказался от иска. Тогда сообщалось, что «Русская традиционная кухня» является управляющей компанией сети «Добрянка».

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