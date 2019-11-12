На пресс-конференции в правительстве Новосибирской области обсуждали информполитику и современные тенденции региона.

По сообщению пресс-службы, в ходе конференции участники обсуждали вопросы реализации информполитики, ее задачи, тенденции медиарынка области, а также ознакомились с результатами социологического исследования о рейтинге региональных СМИ.

«На передний план выходит работа на опережение – генерировать инфоповоды, предугадывать запросы и интересы СМИ, видеть и предотвращать информационные риски, а также оперативно их купировать. Для этого департамент использует самые современные организационные и информационные технологии», – прокомментировал руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.

В сообщении сказано, что основными задачами при осуществлении в регионе информационной политики станут совершенствование системы обратной связи с населением в социальных сетях, оперативное реагирование на информационные риски, а также работа на опережение в предоставлении значимой информации представителям СМИ. В рамках обозначенных задач глава департамента отметил важность поддержания обратной связи с гражданами. «Совместно с муниципальными образованиями нами выстроена система предоставления ответов на вопросы граждан, касающиеся деятельности органов власти и требующие разъяснений, в основных социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Твиттере, Фейсбуке и Инстаграм. Считаю эту работу важной, поскольку она позволяет оперативно решить многие вопросы, возникающие у людей», – сказал Сергей Нешумов.

Также на конференции были представлены результаты проведенных соцопросов, из которых следует, что 50% граждан знают чем занимается правительство региона, 60% в курсе деятельности губернатора. Кроме того, правительство обозначило современные тенденции медиарынка Новосибирской области в 2019 году – число телезрителей перестало падать за счет перехода на цифровое вещание, рост показателя посещения новостных агрегаторов (такие как Яндекс.Новости), но не самих информационных сайтов и количественная стабильность аудитории соцсетей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.