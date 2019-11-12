Художественный руководитель новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев намерен покинуть пост. Сам театр может прекратить свое существование.

«12 ноября мы соберем пресс-конференцию, на которой я сделаю официальное заявление о ситуации, сложившейся вокруг городского театра. Театр планомерно вытесняют из пространства города. Пока мэру удалось уговорить арендодателя оставить нас до марта», – приведены слова художественного руководителя драмтетара Сергея Афанасьева в интервью журналу «Театр».

Худрук сообщил, что обратился к мэру города с заявлением о том, что уходит с должности, так как отсутствуют условия для работы театра. Сергей Афанасьев рассказал об обещаниях нового помещения и о лишении театра верхнего этажа. «На протяжении 30 лет мы находимся в подвале, все это время нам обещают новое помещение. Но буквально на днях нам сообщили, что у нас отбирают верхний этаж, где располагается зрительское фойе и гардероб, фактически это говорит о закрытии театра. Я объявил о своем решении мэру, написал заявление, и у них есть две недели, чтобы как-то урегулировать этот вопрос», – говорит руководитель.

Также на конференции 8 ноября Сергей Афанасьев сделал заявление, в котором выразил намерение назвать имена людей, разрушающих драмтеатр. «Я стою на пороге важного заявления, когда я готов назвать тех людей, которые планомерно уничтожают наш театр», – сказал Афанасьев.

Драмтеатр был учрежден в 1995 году, однако днем его рождения считается 20 марта 1988 года, когда был поставлен спектакль «Вечер французской комедии». НГДТ сменил ни одну сцену и множество названий. За все время работы культурного учреждения зрители увидели более 120 спектаклей.

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