В ходе рабочего визита Дмитрия Медведева в Новосибирск в наукограде Кольцово пройдет заседание, на котором участники обсудят роль центров геномных исследований в развитии генетических технологий в РФ.

По сообщению Сибирского ОИЦ, обсуждение состоится на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово. На повестке вопросы перспектив участия индустриальных партнёров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований, реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы, деятельности центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и развития сельского хозяйства.

В совещании также примут участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководитель роспотребнадзора Анна Попова, представители министерств и руководители профильных предприятий.

Центр «Вектор» в наукограде Кольцово вошёл в состав центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости. Его основные направления деятельности – разработка биологических препаратов, совершенствование мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера, осуществление контроля в этой сфере.

Ранее «Континент Сибирь» писал о приезде 12 ноября Дмитрия Медведева в Новосибирск с рабочим визитом.

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