Основанная ижевским предпринимателем Аязом Шабутдиновым федеральная сеть кофеен «Лайк Кофе» предприняла еще одну попытку укрепления на новосибирском рынке. Новый франчайзинговый партнер компании намерен довести количество точек в городе до 10.

Свой первый кофе-бар новый франчайзинговый партнер открыл 10 июля в ТЦ «Метромаркет» на станции метро «Студенческая» в Новосибирске. Осенью 2019 года компания открыла вторую точку на улице Гоголя недалеко от метро «Маршала Покрышкина». Она расположилась в нестационарном объекте.

Как ранее отмечал основатель новосибирского франчайзи «Лайк Кофе» Павел Маленко, в его планах — открыть до 1 января 2022 года 11 кофе-баров и 1 полноценную кофейню в Новосибирске.

В своем аккаунте в Instagram новосибирский франчайзинговый партнер предложил подписчикам подсказать локации, где компания могла бы открыться. «Мы рассматриваем любые места, даже самые странные», — отмечается в аккаунте компании в Instagram.

Павел Маленко также объявил о поиске инвесторов для открытия новых точек. «Я предлагаю начать с малого и потихоньку расти вместе с нами. Стоимость запуска одного объекта от 700 000 до 1 500 000 рублей. Вложения принимаются от 30 000 рублей», — говорится в посте «Лайк Кофе Новосибирск».

Напомним, что «Лайк Кофе» была основана молодым ижевским предпринимателем Аязом Шабутдиновым. На сегодня сеть присутствует более чем в 100 городах России и 7 странах мира и насчитывает более 400 точек. Основным инструментом развития «Лайк Кофе» является франшиза. Ранее сеть уже предпринимала попытки выхода в Новосибирск, но впоследствии закрывала свои точки. По мнению участников кофейного рынка региона, основной причиной мог якобы служить слабый уровень поддержки со стороны головной структуры, невысокое качество отбора заявок и низкий порог входа. Сам Павел Маленко связывает закрытие предыдущих партнеров не с особенностями бизнеса «Лайк Кофе», а с различными личными обстоятельствами, касающимися предыдущих владельцев франшизы. По его мнению, в Новосибирске у «Лайк Кофе» большой потенциал с учетом позиций, которые компания уже занимает в других регионах России.

Стоит отметить, что в 2018 году Аяз Шабутдинов объявил о продаже компании за 151 млн рублей по причине смены фокуса группы компаний «Лайк» в сторону других проектов.

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