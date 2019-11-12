Федеральная сеть “Лайк Кофе” намерена иметь более 10 точек в Новосибирске

Дмитрий Катаев
 
Сеть "Лайк Кофе" намерена иметь в Новосибирске не менее 10 точек

Основанная ижевским предпринимателем Аязом Шабутдиновым федеральная сеть кофеен «Лайк Кофе» предприняла еще одну попытку укрепления на новосибирском рынке. Новый франчайзинговый партнер компании намерен довести количество точек в городе до 10.

Свой первый кофе-бар новый франчайзинговый партнер открыл 10 июля в ТЦ «Метромаркет» на станции метро «Студенческая» в Новосибирске. Осенью 2019 года компания открыла вторую точку на улице Гоголя недалеко от метро «Маршала Покрышкина». Она расположилась в нестационарном объекте.

Как ранее отмечал основатель новосибирского франчайзи «Лайк Кофе» Павел Маленко, в его планах — открыть до 1 января 2022 года 11 кофе-баров и 1 полноценную кофейню в Новосибирске.

В своем аккаунте в Instagram новосибирский франчайзинговый партнер предложил подписчикам подсказать локации, где компания могла бы открыться. «Мы рассматриваем любые места, даже самые странные», — отмечается в аккаунте компании в Instagram.

Павел Маленко также объявил о поиске инвесторов для открытия новых точек. «Я предлагаю начать с малого и потихоньку расти вместе с нами. Стоимость запуска одного объекта от 700 000 до 1 500 000 рублей. Вложения принимаются от 30 000 рублей», — говорится в посте «Лайк Кофе Новосибирск».

Аяз Шабутдинов: «Самое главное — выбивать из людей дурацкие убеждения»

Напомним, что «Лайк Кофе» была основана молодым ижевским предпринимателем Аязом Шабутдиновым. На сегодня сеть присутствует более чем в 100 городах России и 7 странах мира и насчитывает более 400 точек. Основным инструментом развития «Лайк Кофе» является франшиза. Ранее сеть уже предпринимала попытки выхода в Новосибирск, но впоследствии закрывала свои точки. По мнению участников кофейного рынка региона, основной причиной мог якобы служить слабый уровень поддержки со стороны головной структуры, невысокое качество отбора заявок и низкий порог входа. Сам Павел Маленко связывает закрытие предыдущих партнеров не с особенностями бизнеса «Лайк Кофе», а с различными личными обстоятельствами, касающимися предыдущих владельцев франшизы. По его мнению, в Новосибирске у «Лайк Кофе» большой потенциал с учетом позиций, которые компания уже занимает в других регионах России.

Стоит отметить, что в 2018 году Аяз Шабутдинов объявил о продаже компании за 151 млн рублей по причине смены фокуса группы компаний «Лайк» в сторону других проектов

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

 

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  