Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в октябре 2019 года занял 6 строчку в медиарейтинге глав СФО. Первое место отошло губернатору Приангарья.

По данным компании «Медиалогия», которая за основу при составлении рейтинга берет показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, Андрей Травников в октябре 2019 года занял в списке глав регионов 6 место. Критериями при составлении рейтинга служат источник информации, характер упоминания объекта, роль объекта в сообщении и наличие прямой речи.

В целом по СФО лидерами стали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, занявший 1 место, глава Красноярского края Александр Усс – 2 место и губернатор Омской области Александр Бурков – 3 место.

Медиалогия является независимой исследовательской компанией на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени. Данные предоставлены на 6 ноября текущего года.

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