Компания «Кузбассразрезуголь» возглавила разработку государственных профессиональных стандартов (ГПС) для предприятий России, ведущих добычу угля открытым способом.

Эта работа проводится в рамках выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина, которые он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов страны в августе 2019 года.

С этой целью на базе Ассоциации «Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности» (ОООРУП) была создана рабочая группа по разработке ГПС для открытых горных работ, первое совещание которой состоялось на площадке УК «Кузбассразрезуголь». В совещании приняли участие представители ОООРУП, Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) и других компаний, ведущих добычу угля открытым способом.

«Очень хорошо, что эта важная работа проходит на базе такой крупной компании, как «Кузбассразрезуголь»: она ключевая и разноплановая по технологиям», – комментирует первый заместитель председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов.

На базе ОООРУП планируется создать Совет по профессиональным квалификациям (СПК). Представителем УК «Кузбассразрезуголь» в СПК назначен начальник управления по работе с персоналом Игорь Мороз. В аппарате Компании создана рабочая группа по разработке ГПС для предприятий открытой угледобычи. В ее состав вошли производственники, специалисты кадровой службы, учебных центров, департамента ОТ и ПБ, юристы и представители профсоюза.

В течение 2019-2020 г.г. будут подготовлены профстандарты для основных видов профессиональной деятельности в угольной промышленности. С помощью ГПС появятся единые квалификационные требования для работников всех предприятий отрасли и будут актуализированы образовательные программы для обучения персонала.

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