Более 50 работников угольной шахты в Кемеровской области отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате. Сумма превышает 10 млн рублей.

Рабочие уведомили руководство объекта, на котором трудятся – шахтоучасток «Октябрьский», входящий в состав шахты «Заречная», о том, что не выйдут на работу до тех пор, пока им не выплатят заработную плату.

Об этом «Интерфакс» сообщили в компании ООО «Угольная компания «Полысаевская», которая с лета 2018 года занимается выводом шахты из кризиса. Всего на шахтоучастке работает около тысячи человек. «Это никак не снизит обеспечение безопасности шахты, но повлечет за собой снижение выполнения плана по добыче и проходке», – сообщили в компании.

По собственным данным организации, задолженность по зарплате за сентябрь перед работниками «Октябрьского» составляет 13,767 млн рублей.

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