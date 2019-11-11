В Новосибирске 5 декабря 2019 года состоится форум для предпринимателей «Инвестируй в Новосибирск». В его рамках будет создана коммуникационная площадка, где бизнес, власть и общественники смогут обсудить вопросы привлечения инвестиций в город.

В ходе форума предпринимательское сообщество в диалоге с властными структурами и общественными организациями обозначат повестку развития бизнеса, а также обсудят основные инструменты и методы привлечения инвестиций и поиск новых путей для реализации перспективных городских инвестиционных проектов.

В программе форума запланирована работа 7 площадок: «Открытый диалог с инвесторами: проблемы и перспективы», «Механизмы привлечения инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства», «Бизнес — сообщества – городу. Город – Бизнес – сообществам» (дискуссионная площадка), «Правовые и финансовые аспекты в работе бизнеса» (дискуссионная площадка), «BigData: новые возможности геомаркетинга для развития бизнеса. Реальные кейсы», «Взлёты и падения: что ведёт к устойчивому развитию?» (дискуссионная площадка), «Образование для бизнеса: актуальные тренды» (дискуссионная площадка).

Также состоится пленарное заседание «Инвестиции как инструмент развития города» и бизнес-диалог предпринимательского сообщества с мэром города Новосибирска Анатолием Локтем. Ознакомиться с информацией о мероприятии и оставить заявку можно на сайте.

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