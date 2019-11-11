Крупнейший башкирский телекоммуникационный оператор «Башинформсвязь», входящий в состав «Ростелекома», завершил сделку по приобретению крупного новосибирского интернет-провайдера в сегменте B2B — компании «Мегаком-Ит».

Как говорится в сообщении ПАО «Башинформсвязь», размещенном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, сумма сделки составила 393 млн рублей. Уфимская компания приобрела 100% акций новосибирского предприятия. Кроме того, «Башинформсвязь» стала владельцем полного пакета акций другой новосибирской компании – ООО «Гарант-Сибирь». Сумма этой сделки составила 21 тыс. рублей. Предоставляющая услуги в области проводной связи в формате b2c под брендом «Просто.ру», «Гарант-Сибирь» аффилирована с «Мегаком-Ит», учредителем обоих компаний является бизнесмен Юрий Попов.

«Мегаком-Ит» входит в группу компаний «Мегаком», работающую на телекоммуникационном рынке Новосибирска более 15 лет. Компания предоставляет такие услуги связи, как широкопололосный доступ в интернет, телефония, объединение офисов, аренда оптических линий связи, виртуальная АТС, аренда виртуального сервера, видеонаблюдение, ведет строительно-монтажные работы. Уставный капитал ООО «Мегаком-Ит» составляет 393 млн рублей. Уставный капитал ООО «Гарант-Сибирь» составляет 21 тыс. рублей, компания предоставляет частным лицам услуги интернета, интерактивного ТВ и видеонаблюдения. Напомним, что изначально одним из учредителей «МегаКома» являлся бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Литуев, однако в 2008 году он продал свою долю в этом бизнесе.

«Башинформсвязь» является дочерней компанией «Ростелекома». ГК «Мегаком» является достаточно активным игроком регионального телекоммуникационного рынка, за последние годы она присоединила к себе абонентов компаний «Стартелеком-Новосибирск», «Брайтком», «Инфосвязь», а также урегулировала претензии мэрии Новосибирска по незаконному размещению опор, что также повысило инвестиционную привлекательность бизнеса.

По данным источников «Континента Сибирь», близких к «Ростелекому», в ближайшие годы существенных изменений в работе «МегаКома» не ожидается — компания сохранит свой бренд и команду.

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