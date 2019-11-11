Администрация Бийска в Алтайском крае ввела режим ЧС. Он объявлен из-за накопившихся на территории местного наукограда твердых коммунальных отходов.

Пресс-служба города сообщает, что чрезвычайный режим введен с 11 ноября. Причиной ввода таких мер является скопление мусора, произошедшее вследствие ограничения въезда на полигон регоператора для уборки отходов.

По информации ТАСС, регоператором является компания «Спецобслуживание-Центральное». Предполагается, что доступ ей ограничили по причине имеющихся у организации долгов перед полигоном.

С начала ноября в Бийске ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка. На данный момент муниципалитет ЖКХ будет решать проблему за счет бюджетных средств города.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.