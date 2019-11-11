Общая сумма имущественных налогов, исчисленная физическим лицам к уплате в 2019 году, составила 3 751,5 млн рублей. Это на 330,4 млн рублей превышает показатель в 2018 года.

По сообщению пресс-службы правительства, о результатах проведения кампании по уплате имущественных налогов физлицами в ходе оперативного совещания доложил руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев. Заседание возглавлял губернатор региона Андрей Травников.

В сообщении сказано, что уровень собираемости в Новосибирске находится на уровне 22,5%. Самый высокий показатель по налогам в Уcть-Таркском районе – 35%. «Кампания достаточно большая, важная, необходимо провести ее организованно, чтобы у наших граждан не возникало неудобств, вопросов, все было понятно. Имущественные налоги – это один из основных источников доходов при формировании бюджетов муниципальных районов и городских округов, поэтому также важно, чтобы сбор платежей имущественных налогов произошел в срок и наиболее полно», – подчеркнул губернатор области Андрей Травников.

Общий объем поступлений от физических лиц составляет 1 459 млн рублей, что на 252 млн рублей или 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Срок уплаты имущественных налогов физических лиц истекает 2 декабря 2019 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.