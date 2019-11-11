Как «Сибантрацит» строит хоккейный бренд

Учредитель ХК «Сибирь» планомерно развивает хоккей и на федеральном, и на областном уровне

На днях профессиональному хоккейному клубу «Сибирь» исполнилось 57 лет. В свой день рождения новосибирцы преподнесли себе и своим болельщикам шикарный подарок: обыграли столичных армейцев со счетом 2-1 на льду домашней арены ЛДС «Сибирь».

В этом сезоне новосибирской команде удалось добиться шести побед подряд, что не может не впечатлять как простых болельщиков, так и экспертов. Более того, повержены такие принципиальные и сильные соперники как «Спартак», «Витязь» и «Металлург» (Магнитогорск), ЦСКА.

Наблюдатели единогласны в том, что «Сибирь» сейчас выступает очень сильно: уже 14 побед в 22 играх и как итог пятое место в чемпионате и третье в Восточной конференции КХЛ. Динамика выглядит даже лучше, чем в самом памятном для команды сезоне 2014-2015 года, когда она вышла в плей-офф и дошла до финала Восточной конференции, где уступила «Ак Барсу».

И это не может не удивлять. Потому что три года подряд «Сибирь», как напоминают эксперты, буквально плелась в хвосте турнирной таблицы КХЛ, пролетая мимо зоны плей-офф.

Кто бы мог подумать, когда в 2008 году АО «Сибирский Антрацит» стал спонсором и учредителем клуба, что бренд «Сибири» станет таким известным спустя 10 лет?

С позиции сегодняшнего дня можно говорить о том, что в «Сибирском Антраците» (сейчас входит в Группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова) как в воду глядели тогда, когда говорили о необходимости строительства именно бренда.

«Основная цель — с учетом нашего опыта максимально эффективно построить систему управления финансовыми потоками клуба, но не как бизнес-процесс для извлечения прибыли, а как проект, работающий максимально эффективно. То есть главное — не получение дохода, а достижение спортивного результата. Да и не только спортивного. Мы хотим усилить позиционирование самого бренда хоккейный клуб «Сибирь», а вместе с тем Новосибирска и области», — говорил в 2008 году журналистам тогдашний председатель совета директоров АО «Сибирский Антрацит» Дмитрий Шатохин (сейчас – член совета директоров управляющей компании «Сибантрацит») .

Сегодня бренд хоккейного клуба «Сибирь» знают во всех уголках России. Даже люди, далекие от хоккея, слышали о существования такой команды. И знают новосибирского маскота – снеговичка!

А хоккейные болельщики и вовсе расскажут, что «Сибирь» – это крепкий орешек в лиге, который часто показывает зубы более именитым клубам.

Грамотный менеджмент

Поворотным моментом в истории клуба можно считать назначение грамотного управленца.

В 2010 году в команду пришел генеральный менеджер Кирилл Фастовский, который до этого 10 лет проработал на аналогичной позиции в ХК ЦСКА. Ему удалось перестроить процессы управления командой и начать показывать результат. Лучшее тому подтверждение второе место команды на Востоке в 2014-2015 году. Напомним, тогда «Сибири» не хватило всего лишь шага до финала плей офф. Команда уступила в финале Восточной конференции казанскому АК «Барсу» с общим счетом 1-4 в серии. А казанцы после этого проиграли в финале питерскому СКА (в свою очередь, питерцы в финале Западной конференции обыграли ЦСКА со счетом 4-3 в серии), и армейцы с берегов Невы впервые стали обладателями Кубка Гагарина.

Еще один немаловажный момент: система подготовки хоккеистов в регионе отстраивается и уже помогает выращивать местные таланты. Хоть это и безумно трудно: хоккей дорогой вид спорта (речь не только об экипировке, но и о подкатках, дополнительных лагерях), и не каждая семья может позволить ребенку заниматься им.

Ряд воспитанников «Сибири» уже перебрались в более именитые клубы и лиги. Например, звезда НХЛ и обладатель кубка Стэнли в 2019 году в составе «Сент Луис Блюз» (St. Louis Blues, команда по хоккею с шайбой из города Сент-Луис, штат Миссури, США) Владимир Тарасенко, который закончил играть за «Сибирь» в 2012 году. Или Константин Окулов, который выступал за «Сибирь» до 2017 года, а потом уехал в ЦСКА и в 2019 году выиграл кубок Гагарина.

Генеральный менеджер умудряется собирать в условиях среднего бюджета отличный состав команды. Именно он открыл для российского хоккея таких звезд как Патрик Херсли, Ярно Коскиранта, Микко Коскинен, Сергей Шумаков и Максим Шалунов.

Если посмотреть на соотношение затраты/качество, то у «Сибири» есть безусловный повод для гордости. На прошлой неделе ряд СМИ с ссылкой на источники цитировали данные о бюджетах клубов КХЛ в текущем сезоне.

Новосибирский ХК «Сибирь» оказался на восьмой строке зарплатных ожиданий на предстоящий сезон — 600 млн руб. Самые большие зарплаты ожидаются в магнитогорском «Металлурге» (1,5 млрд руб.), омском «Авангарде» (1,4 млрд руб.) и казанском «Ак Барсе» (1,35 млрд руб.). Далее идут «Автомобилист» (Екатеринбург), Салават Юлаев (Уфа), «Трактор» (Челябинск) и «Куньлунь» (Пекин). Самый небольшой бюджет на зарплату — у «Адмирала» из Владивостока (250 млн руб.).

Интересно посмотреть на места этих команд в чемпионате. Выше «Сибири» сегодня только АК «Барс» и «Авангард» (эти команды сыграли на две игры больше чем «Сибирь»). Остальные – ниже.

И это вопрос об эффективности использования ресурсов, которую обеспечивает менеджмент клуба.

На сайте Группы «Сибантрацит» после матча с ЦСКА появилось поздравление команды с Днем рождения и с победой над ЦСКА. Работники «Сибантрацита» болеют за «Сибирь», и желают ей успехов в чемпионате.

Любительская лига

Бренд Новосибирска и области «Сибантрацит» помогает отстраивать не только с помощью профессионального хоккейного клуба, но и с помощью любительского хоккея.

Компания активно спонсирует Сибирскую хоккейную лигу (СХЛ) в Новосибирске. В ней играют несколько десятков команд региона. У лиги есть свой сайт, страницы в соцсетях. Там постоянно обновляется информация о расписании и результатах матчей, о составах команд, ведется статистика, публикуется фото и видеоконтент.

Игры команд СХЛ проходят по выходным в Бердске, а тренируются они в основном в Новосибирске. Сезон в Лиге длится с сентября по апрель. Тысячи болельщиков приходят на игры команд СХЛ , в которой есть три дивизиона. Команды победители первенства получают возможность сыграть в финале ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи , который проходит раз в году весной. Напомним, что там любители могут получить за победу грант из рук президента России на строительство ледовой арены.

Позитивным можно считать то, что почти несколько сотен спортсменов в Новосибирске и области занимаются хоккеем в СХЛ, а не сидят на диване перед телевизором с банкой пива.

У всех игроков Лиги независимо от клуба на шлемах бренд «Сибирского Антрацита», ведущего спонсора Лиги.

«Без помощи «Сибантрацита» Лига в нынешнем виде, безусловно, существовать не сможет. Потому что сейчас это гигантская структура с практически профессиональным подходом, который стал возможен именно поддержке компании», — прокомментировал председатель правления Лиги Михаил Кусачев, который также является капитаном хоккейной команды «Сибирский Антрацит».

К слову, ХК «Сибирский Антрацит» после восьми туров (с шестью победами) идет на первом месте в дивизионе Покрышкина. А еще у команды есть фарм-клуб «Викинги», в котором играет молодежь. Она играет в дивизионе Чкалова. Есть также и возрастная команда «Сибирский Антрацит 40+», выступающая как и основная команда в дивизионе Покрышкина.

Добавим, что группа «Сибантрацит» традиционно поддерживает спорт в регионах присутствия, в особенности хоккей — на профессиональном и любительском уровнях. Осенью 2019 года «Разрез Кийзасский» (входит в состав группы) стал одним из спонсоров ХК «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк, Кемеровская область).

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Таким образом, с помощью системной работы всего одна частная компания смогла развить хоккей и на профессиональном и на любительском уровне.

Сибирская хоккейная лига — это объединение любительских хоккейных клубов Новосибирска и области, созданная в 2015 году при поддержке «Сибирского Антрацита». Лига разделена на несколько дивизионов: в первом выступают опытные любители и допускаются спортшкольники, во втором играют исключительно хоккеисты–любители, в третьем — новички, впервые вставшие на лед. Всего в лиге выступают около 50 команд. Команда «Сибирский Антрацит» была создана при поддержке одноименной компании в 2015 году.

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