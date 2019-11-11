В Новосибирске объявлен тендер на строительство батутного комплекса за 62 млн рублей

Власти Новосибирской области объявили тендер на строительство спортивного комплекса в районе Левобережья, на улице Немировича-Данченко. Начальная цена контракта составила около 62 млн рублей.

Как следует из конкурсной документации, физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами будет построен по адресу улица Немировича-Данченко, 140, где сейчас находится Новосибирский колледж олимпийского резерва. В самом колледже «Континенту Сибирь» детали предстоящей стройки прокомментировать не смогли. Заказчиком строительства выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (УКС). Как пояснили «Континенту Сибирь» в «УКС», речь идет о возведении крупного батутного центра, здание которого будет пристроено к колледжу.

В документах тендера указано, что сумма около 62 млн рублей для строительства комплекса будет выделена из бюджета Новосибирской области. По условиям контракта, 59,3 млн рублей предполагается выделить уже в текущем году, еще 8 млн рублей – в 2021 году. При этом сроком окончания работ по строительству значится декабрь 2020 года. Дата приема заявок на участие в тендере закачивается 19 ноября текущего года.

Напомним, ранее власти Новосибирской области заявляли о готовности построить на улице Немировича-Данченко Дворец игровых видов спорта, в районе будущего Ледового дворца спорта. Планировалось, что вместимость дворца ориентировочно составит 6 тыс. человек. Детали проекта еще в 2012 году раскрывал занимавший тогда пост губернатора Новосибирской области Василий Юрченко. Тогда предполагалось, что инвестиции в возведение Дворца игровых видов спорта составят 1,5 млрд рублей.

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