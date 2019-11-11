Стало известно, что 12 ноября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прилетит в Новосибирск.

По данным источника «Континента Сибирь» в правительстве региона, в Новосибирск с визитом прилетит Дмитрий Медведев.

Также по непроверенным данным город посетят зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

По предварительным данным Татьяна Голикова и Анна Попова направляются в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в поселке Кольцово.

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