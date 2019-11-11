Потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в октябре 2019 года увеличилось на 2,3% относительно октября 2018 года.

Согласно сообщению пресс-службы филиала АО «СО ЕЭС», увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме региона в указанный период обусловлено увеличением на 16 % потребления на собственные нужды ТЭС, а также более холодной погодой (показатель был ниже на 0,7 градуса, чем в прошлом году).

Выработка электроэнергии электростанциями области за октябрь текущего года оказалась на 4,9 % больше аналогичного показателя 2018 года. У местных ТЭС процент роста составил 8,5, а у Новосибирской ГЭС – 14,9. «Потребность в электроэнергии энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетоков из смежных энергосистем», – сказано в сообщении.

Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме уже Сибири в октябре 2019 года увеличилось на 3,3 % по сравнению с октябрем 2018 года. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию несли ГЭС. Кроме того, увеличение потребления электроэнергии и мощности в энергосистеме связано с ростом потребления алюминиевыми заводами (ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод», ПАО «РУСАЛ Братск»), объектами нефтепроводного транспорта (ООО «Транснефть – Восток»), а также с более низкой температурой воздуха (показатель был ниже на 1,2 градуса, чем в прошлом году).

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