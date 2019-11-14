Официальный дилер Jaguar и Land Rover в Новосибирске и Барнауле – «Альбион Моторс» — провел 8 ноября в своем полнофункциональном салоне на Станционной презентацию нового Land Rover Discovery Sport. Для марки эта модель имеет особое значение: во всем мире по итогам 2018 года на нее пришлась почти четверть всех продаж.

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Новинку модельного ряда Land Rover представил руководитель отдела продаж «Альбион Моторс» в Новосибирске Иван Котенев.

Несмотря на то, что внешне Discovery Sport достаточно похож на предыдущую модель, речь идет о новом поколении модели. Автомобиль построен на новой платформе от Range Rover Evoque второго поколения. Под капотом у него по умолчанию стоит двухлитровый турбодизель, который работает в паре с девятиступенчатым «автоматом».

В ходе презентации можно у участников была возможность оценить экстерьер и интерьер автомобиля и записаться на тест-драйв. Внутри Discovery Sport выглядит достаточно эффектно, особенно в версии R-Dynamic, которая была представлена на презентации. Ее отличает характерный внешний обвес и дополнительный спортивный декор салона.

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Стоимость автомобиля начинается с отметки в 2,9 млн рублей. По словам представителей салона, небольшие квоты на модель уже разобраны. В наличии осталась только экспозиционная модель. Следующие поставки Discovery Sport ожидаются уже в 2020 году.

В ходе презентации участники могли не только ознакомиться с новой моделью, но и принять участие в розыгрыше многочисленных призов от партнеров мероприятия.

Презентация нового Land Rover Discovery Sport 1 of 14

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