Экс-глава поселка Колывань в Новосибирской области незаконно передал земли, стоимость которых составила 61 млн рублей.

Экс-глава рабочего поселка Колывань Владимир Тайлаков осуществил незаконную передачу земли на сумму в 61 млн рублей. По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, в 2015 году земельный участок, расположенный в прибрежной зоне реки Обь, площадью более 30 га был передан чиновником одному из дачных товариществ в аренду на 49 лет. Позже, в марте 2016 года, Тайлаков осуществил передачу части земли площадью свыше 14 га этому же товариществу в собственность – бесплатно. В общей сложности кадастровая стоимость незаконно отчужденных земельных участков составила 61 млн рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение главой органа местного самоуправления должностных полномочий). Максимальный срок наказания по указанной части статья – лишение свободы на семь лет. Кроме того, Арбитражный суд Новосибирской области принял обеспечительные меры в виде запрета регистрационных действий на незаконно отчужденных земельных участках.

Владимир Тайлаков возглавлял администрацию Колывани с 2009 по 2017 годы. В конце 2017 года он был осужден по статьям о превышении полномочий и незаконном хранении оружия.

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