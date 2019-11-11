Под Новосибирском началось строительство дороги за 2,2 млрд рублей

«Новосибирскавтодор» приступил к строительству автодороги в обход села Сарапулка, которая соединит Мошковский и Тогучинский районы. Инвестиции в один из самых масштабных дорожных проектов региона составляют около 2,2 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Новосибирскавтодора», сейчас на участке возводят строительный городок, подготовлена площадка для хранения материалов, в ближайшие дни начнется завоз грунта для устройства земляного полотна. На первых стадиях производства предстоят работы по снятию почвенно-растительного слоя, устройству технологических проездов вдоль основного хода, монтажу железобетонных водопропускных труб на свайном основании, переустройству коммуникаций (связь, ЛЭП, водопровод), насыпи земляного полотна. Основные производственные процессы запланированы на 2020 год.

Напомним, «Новосибирскавтодор» выиграл тендер на строительство трассы, которая соединит автомобильные дороги К-19р (Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга) и Р-255 «Сибирь» в середине августа текущего года. Заказчиком строительства выступило Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Трасса будет начинаться в районе 1 км от поселка Буготак, далее через железнодорожную линию Инская – Кузбасс и реку Иня выйдет на существующую автомобильную дорогу Мошково – Сарапулка. Общая длина трассы составит более 10 км, дорожное покрытие будет асфальтобетонным. Вместе с дорогой будут построены мост через реку Иня длиной 149 м и путепровод через железнодорожные пути длиной 73,22 м. Планируемый срок сдачи работ по контракту – октябрь 2024 года.

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