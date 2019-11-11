Налоговые органы Новосибирской области обнаружили 11 тысяч компаний с «теневой» заработной платой.

По данным региональной УФНС, общее число компаний в зоне усиленного контроля налоговой по «серым» схемам зарплат составило более 11 тысяч.

Кроме того, из 130 тысяч зарегистрированных работодателей НДФЛ в области уплачивают чуть более 50% компаний. 85% от уплачивающих налог вносят 6,4 тысячи рублей в месяц. Это признак «серой» зарплаты.

Налоговики организовывают комиссии по легализации «теневой» заработной платы, где рассматривают компании, занижающие данные о размере выплат сотрудникам. Если работодатель оказался на такой комиссии, значит он попал в зону усиленного контроля налоговых и правоохранительных органов.

За 9 месяцев текущего года на таких собраниях было заслушано 4,6 тысяч налогоплательщиков. Также за указанный период руководителям новосибирских компаний направлено более 7 тысяч информационных писем с побуждением уточнить суммы зарплат.

По итогам деятельности комиссий и отправленных писем 4,4 тысячи налогоплательщиков увеличили в 2019 году зарплату до уровня МРОТ, а также с работниками было заключено 8,3 тысячи трудовых договоров. Дополнительные поступления в бюджет составили 430 млн рублей.

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