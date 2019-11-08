На следующей неделе Сбербанк отмечает свое 178-летие и объявляет по этому случаю «Зеленый день», свой аналог «Черной пятницы», в который можно будет получить самые выгодные предложения от банка и его партнеров по экосистеме. Но для бизнес-клиентов «зеленой» обещает стать вся неделя, до 17 ноября.

Как сообщают в банке, в эти дни всем посетителям портала и отделений Сбербанка будут доступны лучшие продукты самого банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году.

«В свой день рождения принято получать подарки, Сбербанк же, наоборот, дарит их, – отмечает заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Игорь Безматерных. – И в этом году «Зеленый день» представлен огромных количеством акций и скидок от нас и наших партнеров. Уверен, что каждый клиент сможет найти для себя подходящее предложение, воспользоваться нашими продуктами и сервисами и, конечно, соприкоснуться с большой экосистемой Сбербанка».

Для корпоративных клиентов Сбербанк предлагает повышенный (до 10%) кэшбэк по новым бизнес-картам. Также для новых клиентов анонсируется скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Особые условия предлагает «Сбербанк лизинг»: всю неделю на приобретение приобретение автомобилей в лизинг будет действовать скидка до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п.п. ставка по лизингу. В акцию включаются как легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada), так и грузовые автомобили марки Mercedes Benz. Кроме того, скидку до 65% обещает «Деловая среда», предоставляющая образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей.

Впервые акция «Зеленый день» прошла в 2018 году и тогда же было принято решение сделать этот день традиционным. Руководство банка оценила результат первого Зеленого дня» как удачный: участники смогли получить качественные услуги и товары по аукционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы.

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