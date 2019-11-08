Новосибирскую консерваторию ждет большой ремонт

В главном органном зале Новосибирска близится большой ремонт. Новосибирская консерватория имени М.И. Глинки объявила тендер на реставрацию Большого зала, сообщает RosTender.info.

Реставрация Большого концертного зала Новосибирской консерватории – долгожданное событие для всех любителей органной музыки. Капитальный ремонт в здании не проводился больше 40 лет. Объявление тендера явное подтверждение намерений руководства учреждением озвученных в начале года. Тогда, по сообщению ТАСС, стоимость проекта, включающего переоснащение концертного органа, оценивалась в 100 млн рублей.

Начальная цена контракта 83 846 630,00 рублей. Победитель тендера будет обязан отремонтировать пристройку Большого зала консерватории (ремонт, реставрация или воссоздание кровель, металлических конструкций; деревянных конструкций и деталей, а также ремонт систем водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции, монтаж технологического и электротехнического оборудования и т.п.). в течение следующего года. Контракт заканчивается 31 декабря 2020 года.

Заявки на тендер от участников принимают до 15 ноября, и в этот же день подведут итоги. Реконструкцию профинансируют за счет субсидии из федерального бюджета. Первый транш на ремонт в размере 40 млн рублей консерватория получила от Минкульта РФ еще в 2018 году.

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