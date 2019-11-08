Через реку Чумыш в Алтайском крае открыли мост стоимостью около 3 млрд рублей.

Церемония ввода моста в эксплуатацию, который является участком федеральной трассы «Чуйский тракт», состоялось 8 ноября. Руководитель ФКУ Упрдор «Алтай» (входит в Росавтодор) Ярослав Долинский сообщил, что стоимость объекта составила порядка 3 млрд рублей.

«Мост через реку Чумыш – первый крупный проект компании «Сибмост», реализованный в 2019 году. До конца 2019 года «Сибмост» – одна из крупнейших строительных компаний за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке — планирует сдать еще три объекта, являющихся ключевыми для своих регионов — Республики Алтай, Новосибирской области и Республики Саха (Якутия)», – говорится в сообщении компании АО «Сибмост».

Также вдоль трассы установили шумозащитные экраны, построили тротуары и установили новые автобусные остановки. Теперь ее пропускная способность составляет до 21 000 автомобилей в сутки. Также для проезда к населенным пунктам были построены две транспортные развязки, которые повысят безопасность движения. Они разноуровневые. Первая из них ведет к Тальменке и Староперуново, вторая — к Нумово, Кашкарагаихе и Луговому.

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