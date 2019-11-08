Поджигателю новосибирской «Академии кофе» вынесли приговор

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор одному из поджигателей кофейни «Академии кофе» в Академгородке. Инцидент связывают с конфликтом собственников основанной в Новосибирске федеральной сети Traveler’s Coffee.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 24-летний Ханбаба Абдуллаев признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшим причинение значительного ущерба. Напомним, инцидент произошел 13 октября 2017 года в новосибирском Академгородке. Заведение «Академии кофе» располагалось на Морском проспекте, где ранее был Traveler’s coffee. «В результате преступных действий группы лиц и Абдуллаева уничтожено помещение кофейни, мебель и инвентарь, на длительное время приостановлена деятельность и дезорганизована работа ООО «Академия Кофе-4», — говорится в сообщении прокуроров. В пресс-службе надзорного органа уточнили, что Абдуллаев ранее признал свою вину и заключил досудебное соглашение. С учетом этого его дело было рассмотрено в особом порядке, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и обязательству выплатить потерпевшей стороне более 570 тыс. рублей.

Корпоративный конфликт в Traveler’s Coffee между партнерами Кристофером Тара-Брауном и Анваром Пириевым начался в 2014-2015 годах. В итоге разбирательств зарубежные инвесторы оставили за собой сеть Traveler’s Coffee, а учредивший «Трэвелерс кофе Москва» Анвар Пириев получил несколько собственных кофеен и право заниматься развитием франшизы. Однако на этом корпоративный конфликт не был исчерпан — компания Пириева была лишена права использовать торговый знак Traveler’s Coffee в связи с нарушениями концессионного договора, однако в дальнейшем по решению Верховного суда РФ получила права на торговую марку.

В «Трэвелерс кофе Москва» ранее работал и основатель «Академии кофе» Константин Буданов. Самого Анвара Пириева также подозревают в причастности к поджогу кофейни, в конце 2018 года он был задержан. Заведены уголовные дела по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества). В конце октября текущего года над Анваром Пириевым начался суд.

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