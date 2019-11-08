Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и аким Павлодарской области Республики Казахстан Булат Бакауов подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба, подписание документа состоялось 7 ноября в рамках ХVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске. При заключении соглашения на 2019-2021 годы присутствовали президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня развитие взаимовыгодных связей с Республикой Казахстан идёт в рамках плана мероприятий по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством РФ и правительством Казахстана на 2018-2023 годы.

«Самые плотные взаимоотношения у нас с Павлодарской областью, потому, что это наш приграничный регион, потому, что у нас заключено соглашение о сотрудничестве. Уже реализована масса проектов. Новый план мероприятий, уже на следующую трехлетку, мы подписали с акимом Павлодарской области. Наше соглашение не остается в декларативных документах, оно и ранее было насыщено конкретными планами и шагами, и сегодня мы именно такой подход и продолжаем», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот Новосибирской области с Казахстаном составил 252,8 млн. долларов США (11,9% от общего объема товарооборота), экспорт – 169,1 млн долларов США (14,2%), импорт – 83,7 млн долларов США (8,9%). Также на территории республики осуществляет свою деятельность ряд новосибирских предприятий, таких как НПО «ЭЛСИБ», ООО «Торговая фирма Теплодар», АО «НМЗ «Искра» и тд.

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