Торги за новосибирский «Сибсельмаш» начнутся с 1,8 млрд рублей

Арбитражный управляющий банкротящегося новосибирского завода «Сибсельмаш» объявил о начале торгов. Имущественный комплекс крупнейшего в регионе машиностроительного предприятия будет продан единым лотом на закрытом конкурсе по стартовой цене 1,8 млрд рублей.

Заявки на участие в торгах начнут принимать 11 ноября текущего года. В сообщении арбитражного управляющего Сергея Галандина указывается, что претендент на лот должен обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса должника, а также выполнять договоры «Сибсельмаша», связанные с выполнением работ по гособоронзаказу и обеспечением федеральных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ. Также участник торгов должен иметь лицензию на осуществление разработки и производства вооружения и военной техники. В лот входят объекты недвижимости – производственные, административные и бытовые здания, трансформаторные подстанции, железнодорожные пути, котельные, инженерные коммуникации, длинный перечень движимого имущества – детали, приборы, мебель и так далее, транспорт, а также дебиторская задолженность предприятия. Размер задатка составит 10% от начальной цены лота. Прием заявок заканчивается 13 декабря текущего года.

НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. В соответствии с указом президента РФ, НПО было включено в перечень стратегических предприятий страны. В 2012 году предприятие было признано банкротом, началось конкурсное производство. На 1 марта 2015 года задолженность «Сибсельмаша» перед кредиторами составляла 1,6 млрд рублей. Ранее власти Новосибирска рассматривали возможность сохранения производственной площадки предприятия, сделав из нее индустриальный парк. В марте текущего года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам о том, что интерес к площадке «Сибсельмаша» проявляет «крупный инвестор, который занимается оборонной промышленностью».

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