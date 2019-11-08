Новосибирск получит больше денег на ремонт дорог

До конца 2019 года все автомобильные дороги Новосибирска будут поставлены на кадастровый учет, сообщил на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть. Это позволит увеличить финансирование ремонта и эксплуатации городских трасс ориентировочно на 350 млн рублей ежегодно.

Мэрия Новосибирска завершает почти пятилетнюю работу по постановке на кадастровый учет 727 городских автодорог. «Каждая учтенная в кадастре дорога включает в себя проезжую часть, остановочные пункты, тротуары, дорожные знаки, светофоры, средства для освещения и фотовидеофиксации, а также парковки», – пояснил Анатолий Локоть. Все дорожные объекты будут закреплены за муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр организации дорожного движения».

По словам градоначальника 60% транспортного налога собирается на территории Новосибирска, однако большая часть средств до этого времени уходила в бюджет Новосибирской области. После постановки всех муниципальных автодорог на кадастровый учет Законодательное собрание Новосибирской области в соответствии с законодательством должно принять решение, чтобы 20% от суммы собранного транспортного налога оставалось в городе. По самым приблизительным подсчетам, финансирование содержания городского дорожного хозяйства вырастет на 350 млн рублей.

Мэр города предупредил, что после того, как все дороги будут стоять на кадастровом учете, заработает федеральный закон, который не позволяет сегодня вести коммерческую деятельность на земельных участках непосредственно возле автодорог и размещать на них нестационарные объекты, не относящиеся к дорожному сервису. «Встанет вопрос о законности всех ларьков вдоль проезжей части. Закон требует их демонтировать. Мы понимаем, что это удар по малому бизнесу. Поэтому уже заранее продумываем разные возможности. Например, проект «Умная остановка» и избранная экономическая модель концессии для его реализации – это как раз выход вести коммерческую деятельность, не нарушая федерального законодательства», – отметил Анатолий Локоть.

Как подчеркнул глава города, более 100 таких остановок по соглашению с предпринимателями начнут устанавливать уже в 2020 году.

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