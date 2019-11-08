До конца 2019 года планируется реализовать первый проект минстроя региона по строительству служебного жилья в Мошковском районе Новосибирской области.

В рабочем поселке Мошково в Новосибирской области к концу 2019 года планируется закончить для специалистов района строительство 12-ти квартирного дома.

Как сообщает пресс-служба правительства области, первый проект министерства строительства региона по строительству служебного жилья на территории Мошковского района включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования минстроя РФ. Данный проект разработан новосибирскими проектировщиками и теперь может многократно использоваться для строительства в других регионах России.

Также в текущем году в области осуществляется ряд других пилотных проектов по строительству служебного жилья в Сузунском, Чановском, Черепановском и Тогучинском районах, которые также планируется включить в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования.

Всего в текущем году в пяти районах Новосибирской области за счет регионального бюджета по пилотным проектам будет построено более 2 700 кв.м служебного жилья или 60 квартир. В дальнейшем на территории региона строительство типового служебного жилья предполагается осуществлять с применением экономически эффективной проектной документации повторного использования.

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