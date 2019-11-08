Райффайзенбанк проводит плановые изменения внутренней структуры бизнеса. Региональные центры «Уральский» и «Сибирский» будут объединены. Как стало известно «Континенту Сибирь», руководителем этих регионов, после согласования кандидатуры в ЦБ, станет Эльвира Емец.

Информацию о происходящих изменениях подтвердили в самом Райффайзенбанке. Напомним, что ранее главой банка в Сибири являлась Анна Тихонова. Этот пост она занимала с 2015 года. Вместе с тем, она по собственному желанию завершила работу в Райффайзенбанке.

Руководителем объединенного урало-сибирского центра станет Эльвира Эмец. Свой карьерный путь она начинала в 1998 году в банке «Акцепт». 6 лет спустя она перешла в «Сибакадембанк» и в скором времени стала заместителем директора департамента розничного бизнеса банка. На протяжении 10 лет она занимала руководящие должности в «Сибакадембанке», а также впоследствии «УРСА Банке», «МДМ Банке» и «БИНБАНКе». В частности она являлась директором по развитию бизнеса Западно-Сибирской региональной дирекции «БИНБАНКа». В 2017 году она стала заместителем директора по розничному бизнесу Райффайзенбанка в Сибири.

По данным пресс-службы банка, происходящие изменения не повлияют на качество и скорость обслуживания клиентов.

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