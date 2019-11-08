Мэрия Новосибирска пытается наладить диалог между компанией-подрядчиком по разработке карьера в «Кучино» и местными жителями.

Напомним, что в ходе недавних событий, касающихся карьера, местные жители блокировали своими телами и автомобилями подъезд на территорию месторождения «Кучино» (болото «Кучино»), защищая дома. Люди выстроили живой щит, не давая технике проехать на территорию будущего карьера. Они утверждают, что работы повредят местной экосистеме (при разработке погибнут редкие виды птиц и животных, обитающих на болоте), а также сделают некомфортным само проживание из-за шума, который будут производить спецмашины, так как граница карьера находится в 20 метрах от жилой зоны.

По мере развития противостояния компании «Старица», которая должна проводить работы на месторождении, и активистами, выступающими против разработки карьера, произошло два открытых конфликта. На вопрос «Континента Сибирь» о реакции мэрии на сложившуюся ситуацию, местная жительница и участница протеста Анастасия Сергеева рассказала, что органы местной власти остаются равнодушными и к происходящему, и к самим жителям города. «Мы пытались попасть на приём к мэру. У нас так ничего и не получилось. Нет никакой реакции от Анатолия Евгеньевича», – ответила девушка.

Сегодня, 8 ноября, на встрече с журналистами, мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию по разработке карьера на болоте «Кучино» в Ленинском районе города. «Сейчас пока нет полномочий для муниципалитета, потому что разрешение для деятельности компании по разработке получено в госорганах. Мы занимаемся этой проблемой, ведем сегодня диалог между предпринимателями и жителями, чтобы найти согласие», – рассказал Анатолий Локоть.

Также мэр добавил, что такой опыт сотрудничества уже есть. Речь шла о карьере «Борок» в Октябрьском районе Новосибирска, который работает в черте города уже десятки лет. «Карьер в свое время доставлял тоже немало проблем, касающихся экологии, в том числе наличие пыли. Руководство карьера перешло на применение современных технологий, что существенно снизило количество пыли. Я сам посещал карьер. Также компания решила ряд социальных проблем: обустройство территории и строительство детских площадок. Эти трения ушли в прошлое, хотя карьер продолжает активно работать», – отметил мэр города.

По словам Анатолия Локтя, ситуация с карьером «Борок» может служить примером выхода из сложившихся обстоятельств на месторождении «Кучино». Мэрия ставит перед собой задачу выстроить диалог между участниками событий, по итогам которого стороны придут к согласию.

Тем временем конфликт на месторождении продолжается. По сообщению общественников «Гражданский патруль», после стычки, в ситуации вокруг болота начались непонятные действия, выразившиеся в несогласованности экспертных мнений. Так, в сентябре сотрудники Сибирского отделения РАН обнаружили на территории болота занесенные в Красную книгу растения: девясил высокий и золототысячник красивый, причем находка последнего в Новосибирской области была первой и единственной. Именно этим эксперты объяснили, что данный вид пока не включен в Красную книгу НСО. А вот директор «Старицы» Константин Хожуренко получил иной ответ уже от других специалистов, которые утверждали: редких видов животных на болоте нет, а вот о растениях не было сказано ни слова.

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