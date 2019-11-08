Новосибирские антимонопольщики признали Элджея нарушителем закона о рекламе

Специалисты УФАС по Новосибирской области вынесли решение по резонансному делу музыканта Элджея, концерт которого прошел в марте в «Экспоцентре». Рэпер признан нарушившим законодательство о рекламе.

Жалоба на индивидуального предпринимателя Алексея Узенюка (сценическое имя – Элджей – «КС») поступила новосибирским антимонопольщикам летом текущего года, уже после концерта. По мнению заявителей, на афишах музыканта указывалась возрастная маркировка «12+», в то время, как, с учетом нецензурной лексики в репертуаре рэпера, должна быть маркировка «18+». Ранее концерт Элджея требовал отменить Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности.

Рассмотрев обращение, эксперты признали, что в песнях Элджея действительно содержится нецензурная лексика. Список песен и фрагменты с образцами этой лексики указаны в решении УФАС. «В содержании песен исполнителя содержится нецензурная брань; пропаганда алкоголя, наркотических средств; побуждение к совершению противоправных действий, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также прочая информация, являющаяся запрещенной для распространения среди детей», — указывается в документе.

В итоге антимонопольщики признали заказчика афиш – индивидуального предпринимателя Узенюка – нарушившим закон о рекламе. Предписание о прекращении нарушения законодательства РФ рэперу выдавать не будут, документы сразу передадут для возбуждения в отношении Элджея административного производства. Рэперу грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

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