Число финансовых инструментов, доступных широкому кругу инвесторов, растет с каждым годом, и каждый при желании может собрать портфель ценных бумаг по своему вкусу. Для одних цели остаются довольно консервативными — сохранить и защитить накопленные средства от инфляции и других рисков. Другие, напротив, выбирают среди финансовых инструментов те, что дадут возможность получить максимально возможную прибыль.

В этом материале «Континент Сибирь» попробует разобрать все актуальные на сегодня варианты сбережения и прибавления капитала.

Для российского инвестора по сравнению с его западными коллегами достаточно весомое место занимают такие классические инструменты, как вложения в недвижимость или собственное дело: первый вариант часто используется «консерваторами», второй — «рисковиками», поскольку такой способ в некоторых случаях может не иметь ограничений по потенциальной прибыльности. «Инвестиции в недвижимость — самый надежный сегодня способ инвестирования. И при этом один из самых прибыльных, — высказывается генеральный директор МФО «Кредит 911» Андрей Котов. — Недвижимое имущество имеет лучшую защиту от инфляции, поэтому оно открывает хорошие перспективы для дальнейшего заработка. Покупая недвижимость на этапе строительства, можно по завершении стройки либо сдавать ее в аренду, либо продать по более высокой цене — это самые очевидные варианты».

Но сегодня мы сосредоточимся именно на финансовых инструментах, доступных частному инвестору и имеющих невысокий порог входа.

«Тема, безусловно, обширная, поэтому, чтобы сузить круг, стоит посмотреть на инструменты, которые оптимально подошли бы под эти цели в 2019 году, — рассуждает эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Иван Пчелинцев. — Этот год был достаточно богат на различные внешнеполитические и экономические события. Здесь и постоянные разговоры о грядущей мировой рецессии, и торговые войны США со всем миром, и изменения монетарной политики Центробанков. Все это не могло не повлиять на финансовые рынки, и повлиять скорее позитивно. Классические инвестиционные стратегии в 2019 году смогли бы показать рядовому инвестору более чем привлекательный финансовый результат».

«Классика» живее всех живых

Предыдущая неделя отметилась тем, что индекс Московской биржи вновь приблизился к историческому максимуму и закрыл неделю на уровне 2930. Эксперты не могли не отметить, что начался этот рост аккурат 15 октября — как раз тогда, когда американская ФРС начала понемногу вкачивать в систему свеженапечатанные доллары через скупку «коротких» государственных облигаций США. То есть на рынке появилась новая ликвидность, которая требует освоения. В 2018 году, когда российский ЦБ ужесточил финансовую политику, ФРС сокращала свой баланс, что не могло не сказаться на международных рынках. Сейчас баланс снова растет — и рынки также. Всего с начала года индекс Мосбиржи прибавил 24%, а индекс S&P 500 вырос на 25% — и это с учетом того, что год еще не закончился. Кому-то может показаться, что самый простой вариант сегодня — вложиться в индекс и ждать. Возможно, тот, кто сделал это в начале года, выиграл, но нельзя забывать о заложенном в таких вложениях риске. Ведь рынки, к сожалению, растут не всегда. А это значит, что «классические» инвестиционные инструменты, менее прибыльные, но более стабильные, по-прежнему актуальны.

Итак, какой вариант сегодня наиболее предпочтителен для «консерватора»? Максимально надежный и гарантирующий доходность выше депозита. Большинство опрошенных «КС» экспертов назвали самым простым и доступным вариантом облигации федерального займа. «ОФЗ — это как раз тот инструмент, который дает уверенность в завтрашнем дне, поскольку Министерство финансов РФ обязательно выкупит облигации у инвестора вне зависимости от суммы вложений, — констатирует Иван Пчелинцев. — ОФЗ дают стабильные выплаты, а главное — возможность продать их без потери накопленных процентов».

Сколько можно заработать, давая государству взаймы

Популярности ОФЗ добавило в 2019 году еще и то, что Банк России, следуя тем же курсом, что и Центробанки других стран, начал активно снижать ключевую ставку, которая потянула за собой ставки по банковским вкладам. «Не случайно большая часть тех облигаций, которые сегодня торгуются на бирже, были выпущены сравнительно давно, когда ставка ЦБ была выше, а значит и ставка купона по самим ОФЗ для инвестора интереснее. Зная, что ставка по вкладу не превысит 6,5% годовых, а ОФЗ можно купить со ставкой 8%, выбор очевиден, — продолжает Иван Пчелинцев. — Конечно же, за счет большого спроса на облигации некоторые бумаги в 2019 году выросли в цене, что дало инвестору еще больше дохода. Так, некоторые портфели ОФЗ смогли показать совокупную доходность на уровне 15%, где половину составили купонные выплаты по ставке 7,5%, и еще столько же принес рост котировок самих бумаг. В итоге в 2019 году даже самый консервативный инвестор мог хорошо заработать, а учитывая, что ЦБ РФ пообещал продолжать снижение ставок, ОФЗ будет в цене еще как минимум в ближайшие пару лет».

«Доходность общего индекса государственных облигаций в начале текущего года составила 13,6%, и это стало основной причиной такой популярности внутреннего российского госдолга, — отметил руководитель отдела финансового консультирования юридических лиц компании Hedge Fund KHRSV LTD Анатолий Миронов. — При этом инвестиции в ОФЗ отличаются своей доступностью: номинальная стоимость одной облигации составляет одну тысячу рублей, и погашение номинала гарантировано Минфином. Наибольшую чувствительность к снижению учетной ставки проявляют облигации со сроком погашения 10 лет, так, доходность обладателей 10-летних ОФЗ с начала 2019 года составила 17,8%».

Ставки падают, а депозиты живут

Ускорившееся с мая снижение банковских ставок хотя и снизило долю депозитов в сберегательных портфелях, но они по-прежнему составляют если не основную их часть, то, по меньшей мере, «фундамент», из которого берутся ресурсы для более доходных инструментов. Между тем один из собеседников «Континента Сибирь», представлявший группу компаний, включавшую в себя брокерскую организацию и банк, констатировал, что основной приток клиентов в эту самую организацию идет как раз из «своего» банка, и между ними сейчас идет самая настоящая борьба за клиентов. И каждое снижение ставки Центробанком — это лишний груз на чашу брокеров.

Но банки все равно не сдаются. «Если депозиты в среднем предлагают 7,9% годовых, за облигации вы получите 8,5% годовых, но стоит учитывать, что такие облигации не страхуются, в отличие от вклада. Инвестору, исходя из цели, всегда приходится чем-то жертвовать: ликвидностью, доходностью или надежностью», — рассуждает руководитель инвестиционного направления ООО «МФК KONGA» Никита Кольдин.

Тем не менее, по мнению исполнительного директора, начальника отдела продуктовой аналитики и управления депозитным портфелем «Ренессанс Кредита» Яны Безруких, несмотря на продолжающееся снижение ставок, банковские вклады по-прежнему остаются самым востребованным инвестиционным продуктом у россиян. И альтернативы им с точки зрения надежности и доходности пока нет. «Процентные ставки продолжают перекрывать инфляцию. Вложения до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Доходность фиксируется на весь срок действия договора вклада и не может быть изменена. Плюс деньги с депозита вы можете получить по первому требованию. Эти преимущества делают вклад отличным инструментом для формирования финансовой подушки безопасности», — говорит Яна Безруких. По ее словам, наибольшую выгоду от размещения средств в банке можно получить, выбирая вклады на срок год и более: именно по ним финансовые институты предлагают сейчас привлекательную доходность, а для самого вкладчика этот период является удобным горизонтом планирования.

«Если инвестору интересны средства сбережения, то здесь наиболее надежными являются депозиты и облигации с высоким кредитным рейтингом, — считает CEO Alphatek Advisors Юрий Поляков. — При этом рублевая доходность таких инвестиций находится на данный момент на уровне 5–7% в рублях, а в валюте — лишь 2–4% годовых».

Кто рискует, тот берет акции (и не обязательно российские)

Чем выше от «фундамента» поднимается инвестор и чем более толерантным к риску он становится, тем больше ему открывается новых инструментов — от классических инвестиционных стратегий вложений в акции до сложных производственных инструментов. «Вариантов масса. Это и структурные продукты с участием в корзинах акций, и инвестиционное страхование жизни, и облигационные first-to-default ноты. В общем, выбор просто огромен, но при всем этом остается главный вопрос: нужны ли все эти инструменты обычному инвестору?»

Основная задача брокера — собрать для клиента портфель, который должен при росте биржи обогнать его индекс, а при падении — защитить клиента от просадок. На что же сегодня, по мнению экспертов, стоит обратить внимание инвестору, готовому рискнуть?

Топ 10 дивидендных акций 2019 года Инструмент Доходность НКНХ* акции привилегированные 26,41 % НКНХ акции привилегированные 22,45 % Сургутнефтегаз акции привилегированные 18,6 % Мечел акции привилегированные 15,68 % Татнефть акции привилегированные 15,26 % НЛМК акции обыкновенные 13,8 % МРСК Центра акции обыкновенные 13,38 % Татнефть акции обыкновенные 12,61 % Энел акции обыкновенные 12,44 % Мосбиржа акции обыкновенные 12,25 %

*ПАО «Нижнекамскнефтехим» Данные: Hedge Fund KHRSV LTD

«Есть финансовый инструмент, очень интересный с точки зрения вложения средств в конце 2019 года — высокодивидендные акции крупных российских компаний с государственным участием, — высказывается Анатолий Миронов. — В ноябре, на основании опубликованной бухгалтерской отчетности о финансовых результатах первых трех кварталов текущего года, становится возможным прогнозировать годовые финансовой деятельности акционерных обществ, а следовательно, и рассчитать размер предполагаемого дивидендного дохода. По итогам 2018 года дивидендная доходность некоторых «голубых фишек» достигала двухзначных показателей. Однако для того чтобы воспользоваться вышеперечисленными инструментами, инвестору необходимы специальные знания по фондовому рынку, свободное время и способность принимать спланированные инвестиционные решения. Большинству начинающих инвесторов непросто выделить время для глубокого изучения ситуации на рынке, что уж говорить про ежедневный контроль своих инвестиций?»

Многие рекомендуют вкладываться в бумаги «недооцененных» компаний, которые пока не успели раскрутиться и набрать вес: сначала приобрести акции, а потом, по мере возрастания стоимости, продать их подороже. С этим соглашаются не все. «Недооцененные активы на текущий момент выделить сложно, многие факторы указывают на завышенные оценки практически на всех публичных рынках капитала, поэтому инвестиций в высокорискованные и волатильные активы следует сейчас избегать», — считает Юрий Поляков. По его мнению, с учетом вероятной новой глобальной рецессии можно посоветовать инвестировать в так называемые counter cyclical отрасли, то есть товары и услуги, спрос на которые растет во время кризиса.

«В конце октября Индонезия неожиданно решила вводить ограничения на экспорт немедленно и раньше обозначенных ранее сроков. Это формирует дефицит никеля, который сейчас активно используется в производстве, например, аккумуляторов. Введение ограничений на экспорт никеля из Индонезии способно повысить цену на этот металл в ближайшее время. В связи с назревающим дефицитом никелевой руды производители данного металла окажутся в плюсе, — считает Анатолий Миронов. — В ГК «Норильский никель» большая часть выручки достигается за счет продажи никеля, также компания показывает позитивную динамику роста как выручки, так и прибыли, цены на акции компании коррелируют с ее показателями, обновляя исторические максимумы. Плюс ко всему компания может получить поддержку от государства на 2,5 млрд рублей. Данные факторы необходимы для защитных акций, под которые ГМК вполне попадает».

Также эксперт констатировал традиционное снижение курса валюты сырьевых стран по отношению к доллару США: «Следовательно, учитывая влияние множества отложенных факторов, способных оказать единовременное давление на российский рубль, наиболее недооцененными считаю инвестиции, выраженные в долларовом эквиваленте».

Одолжить — но уже не государству

Еще эксперты выделили такой рискованный, но прибыльный и в целом недооцененный вариант, как вложение в работу МФО. С одной стороны, недавняя история с крупной финансовой пирамидой была связана именно с этим (хотя пирамида не вкладывала средства в микрофинансирование, а работала за счет новых участников), с другой — Центробанк последние несколько лет усиливает ограничения в работе микрофинансовых организаций, постепенно смещая баланс «риск/прибыльность» в меньшую сторону.

«Я считаю, что МФО сегодня — самый недооцененный рынок инвестиций, — высказывается Никита Кольдин. — При этом средняя ставка по банковскому вкладу составляет 7,9%, а МФО на сегодняшний день предлагает ставку от 13% годовых, в зависимости от того, какой срок выберет клиент. Есть некоторые варианты развития событий: ежемесячное получение процентов, ежеквартальное и в конце действия договора. Чем больше срок, тем реже выплаты, чем больше ставка, тем больше компания нуждается в деньгах и тем выгоднее поучаствовать в ее работе. Безусловно, инвестору нужно провести серьезный анализ, сравнив ее даже не с конкурентами, потому что предложения у всех похожи, а с другими инвестиционными инструментами».

«Вложение в МФО — не самый очевидный, но достаточно прибыльный вариант, в котором средний доход от вклада варьируется в размере около 20% в год, — считает Андрей Котов. — Правда, стоит учесть, что нижний порог вложения в микрофинансовую организацию — 1,5 млн рублей. Ну и, конечно, не забывайте о том, что чем выше доход, тем выше риски, микрофинансовую организацию нужно очень внимательно изучить и лучше отдать предпочтение той, которая уже успела зарекомендовать себя на рынке».

Куда дальше?

«Сегодняшний позитив по поводу повышенного притока капитала как на фондовый, так и на долговой рынок более чем краткосрочен, — подводит итог Анатолий Миронов. — У России есть системные проблемы, которые не позволяют поддержать рынок самостоятельно. Помимо этого, на экономическое состояние влияет и демографический фактор, который чиновники недавно признали катастрофическим. В 2019 году у нас опять рекорды: рождаемость упала, а смертность возросла». Он отмечает, что экономического роста нельзя достичь без поддержания увеличения роста трудоспособного населения. По его словам, не только внутренние проблемы, но и внешняя политика на мировой арене напрямую влияют на внутреннюю экономику страны. Яркий пример — продолжающаяся торговая напряженность между США и Китаем. «Именно эта неопределенность с ее периодическими подъемами и спадами оказывает давление на рост мировой экономики и рикошетом бьет по России. Например, фондовому рынку Америки в настоящий момент достаточно формулировки «Китай готов к переговорам с США», чтобы ведущие индексы биржи приняли направление роста. Позже было объявлено, что «Китай сомневается в подписании торговой сделки с США», после чего инвесторы обеспокоились о своих активах — и котировки рынка пошли вниз 31 октября. Так как американская экономика является ведущей мировой экономикой, значительные изменения на ее «просторах» достаточно быстро отражаются и на настроениях в других странах», — резюмирует собеседник издания.

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