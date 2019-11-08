Встреча с современным австрийским кинематографом в Новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» состоится с 13 по 17 ноября. В афише фестиваля «Новое кино Австрии» — шесть новых фильмов, праздничное открытие, обсуждения и встречи.

Фестиваль «Новое кино Австрии» — это не только яркие премьеры, но и увлекательная игра с понятиями центра и периферии в территориальном, культурном и социальном смыслах. Впрочем, в живом и изменчивом мире искусства они легко меняются местами.

Фестиваль откроется 13 ноября фантастически красивой драмой Джессики Хауснер «Малыш Джо», завоевавшей «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую женскую роль. Тайные мечты здесь расцветают пышным алым цветом, но даже в магическом мире волшебных растений за счастье придется платить. Почетный гость фестиваля кинокритик Мария Кувшинова представит фильм и ответит на вопросы зрителей. Перед сеансом состоится праздничное открытие фестиваля, воссоздающее атмосферу австрийских улиц в главном фойе «Победы». Зрителей ждут знакомство с национальной кухней, венский кофе, классические мелодии в современной обработке, призы и подарки для знатоков австрийской культуры.

Программа продолжится картиной «Земля под моими ногами», новым фильмом уже знакомой постоянным зрителям фестиваля Мари Кройцер. Это драматическая история о роли женщины в современном мире — тема, еще недавно пребывавшая на периферии общественного сознания, сегодня уверенно выступает на первый план. Фильм участвовал в основном конкурсе 69-го Берлинского кинофестиваля и получил широкий резонанс. Что естественно, ведь Кройцер связала две острые темы: психические заболевания и их статус в общественном мнении и право женщин делать карьеру, часто оказываясь в результате в духовной изоляции.

В фестивальной афише нашлось место и озорной романтической комедии. Героем фильма Андреаса Шмида «Машина любви» стал незадачливый музыкант, оказавшийся на обочине жизни. Без гроша в кармане и крыши над головой, он решает стать жиголо. Все идет как по маслу, пока в один прекрасный день он не влюбляется в Ядвигу, инструктора по вождению.

Суббота, 16 ноября, посвящена большим именам. В дневной программе — семейный приключенческий фильм «Как я научился быть ребенком» по мотивам автобиографического романа Андре Хеллера. Послевоенная Австрия, безупречная семья кондитерских магнатов и юный эксцентрик Пауль, которому нелегко ужиться со строгим отцом. Но и оказавшись в колледже, мальчик умудряется жить в мире собственных фантазий. Субботним вечером смотрим фильм «Мой друг Зигмунд Фрейд» — талантливый образец традиционного кино с увлекательным сюжетом и сильными актерами (пропустить великого Бруно Ганца в роли отца психоанализа нельзя). Романтическая мелодрама по мировому бестселлеру Роберта Ситалера «Табачник» переносит зрителя в Вену, где молодой герой обсуждает свои любовные перипетии с самим Зигмундом Фрейдом. Любовь к литературе невозможна без знания языка, поэтому вполне логичным станет розыгрыш сертификатов на изучение немецкого языка от Немецкого центра НГТУ среди зрителей этих двух фильмов.

Завершит фестиваль фильм «Копы» — впечатляющая брутальная драма, черпающая энергию из каждодневного напряжения, в котором живут и работают стражи порядка. Периферийный жанр криминального боевика уверенно заступает на территорию психологического исследования.

В этом году фестиваль выйдет за границы кинозалов и объединит серию событий. Предваряя показы фильмов, Райффайзенбанк и Музей Новосибирска организовали музыкально-историческую прогулку «Экскурсия со Штраусом: австрийский след в Новосибирске». Экскурсия пройдет 9 ноября под музыку известных австрийских композиторов: Штрауса, Шуберта и Моцарта.

Фестиваль организован центром культуры и отдыха «Победа» совместно с арт-объединением CoolConnections, показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке посольства Австрии в Москве, генеральный партнер — Райффайзенбанк. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эльвира Емец, директор Сибирского и Уральского регионов Райффайзенбанка:

— Райффайзенбанк как банк с австрийскими корнями и часть международной банковской группы поддерживает инициативы, которые способствуют созданию единого культурного пространства между Россией и Австрией. Фестиваль кино является как раз таким успешным и ставшим традиционным для города проектом. Каждый год он собирает постоянных поклонников и новых зрителей. В этом году Новосибирск сможет погрузиться в актуальный культурный контекст Австрии не только в залах кинотеатра, но и на сопутствующих мероприятиях.

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