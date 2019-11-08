В правительстве Новосибирской области прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2020 год

В Законодательном собрании Новосибирской области прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В обсуждении главного финансового документа региона приняли участие члены правительства региона, депутаты регионального парламента, представители муниципальных образований области, научного сообщества, общественники.

Общественные слушания традиционно проводятся перед принятием нового бюджета Новосибирской области (НСО). Главная задача мероприятия — достичь компромисса власти и общественности в вопросах финансирования всех сфер жизни региона.

«Депутаты рады услышать конструктивные замечания и ко второму чтению законопроекта бюджета учтут все пожелания, — отметил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — Хочу напомнить, что в прошлом году ко второму чтению набралось порядка 300 поправок в областной бюджет. Это сложная работа — найти компромиссы, которые всех удовлетворят».

Спикер ЗС подчеркнул, что во время работы над проектом бюджета депутаты обратят особое внимание не только на расходную часть бюджета, но и на то, как увеличить его доходы. Напомним, что бюджет Новосибирской области формируется в основном за счет собственных доходов. В 2020 году доля региональных средств в бюджете НСО составит более чем 80%. Дополнительно в регион поступят федеральные средства по целевым программам, направленным на решение приоритетных национальных задач.

Основной доклад о проекте закона о бюджете на прошедших слушаниях представил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Он назвал публичные слушания большим событием для региона и отметил активные обсуждения проекта на разных рабочих площадках.

«Губернатор региона Андрей Травников лично рассмотрел такие направления, как образование, здравоохранение, жилищно-коммунальный комплекс, капитальное строительство и другие сферы, которые более всего беспокоят наше население и в решении проблем которых заинтересованы региональные и муниципальные власти. Отмечу, что не все профильные министерства получили в полном объеме то, что заявляли. Но в этом и вся судьбоносность бюджета — приходится расставлять приоритеты», — подчеркнул Виталий Голубенко.

Среди приоритетных задач, на которые будут направлены бюджетные средства, министр финансов назвал обеспечение населения главными социальными услугами в сфере образования, медицины, культуры, социального обслуживания. Кроме того, бюджетные ресурсы обеспечат решение таких задач, как поддержка дорожного комплекса, АПК, стимулирование инвестиционной деятельности.

В законопроекте о бюджете региона отражены поручения президента РФ, направленные на достижение национальных целей: развитие человеческого капитала, создание комфортной среды проживания и экономический рост.

Виталий Голубенко подчеркнул, что проект бюджета хорошо синхронизирован со стратегией развития региона и должен стать «бюджетом согласия» — между властью, бизнесом и гражданами. Кроме того, чтобы учесть максимальное число пожеланий, у министерства финансов есть особый инструмент — лист ожидания, который будет использован для корректировки бюджета в течение 2020 года.

В ходе слушаний ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Александр Новиков отметил профессионализм команды, создавшей бюджет, и призвал задуматься, как обеспечить не только стабильность, но и экономический рост в Новосибирской области. В связи с этим ректор подчеркнул важность для региона внешних источников финансирования, в том числе возможность привлечения кредитных средств для развития экономики и создания в Новосибирске регионального финансового центра.

Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов заметил, что в Новосибирской области фиксируется определенный рост собственного бюджета, что не может не радовать.

«Думаю, что бюджет достаточно реалистичен — особо завышенных ожиданий у нас нет. Самое главное, бюджет демонстрирует динамику развития — в том числе в направлениях дорожного строительства и работ по благоустройству, — отметил Александр Морозов. — Общественные слушания проходят не для галочки. Мы подготовили для них рекомендации. Из самых значимых я бы назвал направления, которые касаются всех жителей Новосибирской области — это укрепление материальной базы здравоохранения, в том числе создание онкологического и перинатального центров. Также хотим более четко обозначить в бюджете проект «Чистая вода». По традиции, в ходе слушаний мы принимаем вопросы и предложения общественности, большая часть которых превращается в поправки к бюджету для дальнейшего рассмотрения и принятия».

Депутаты Законодательного собрания продолжат обсуждение проекта бюджета Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в ходе сессии, которая пройдет 14 ноября. Второе чтение законопроекта состоится 21 ноября, а окончательно принятие бюджета с учетом всех поправок, интересов и прозвучавших требований пройдет 20 декабря 2019 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.