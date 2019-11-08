Бывший гендиректор организации АО «Сибмост» обвинялся в неуплате налогов. Общая сумма задолженности составила 80 млн рублей.

По сообщению пресс-службы СУ, на данный момент уголовное дело в отношении экс-гендиректора новосибирской компании «Сибмост» закрыто.

Занимавший на тот момент должность гендиректора компании «Сибмост» Сергей Ксенженко обвинялся в уходе от налогов, сумма которых по информации следствия составила более 80 млн рублей (ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов).

После обнаружения задолженности налоговые органы приняли меры по принудительному взысканию долгов за счет средств, имеющихся на счетах компании. Однако гендиректор решил укрыться от налогов путем подписания договоров уступки права требования, по которым расчеты с контрагентами за выполненные работы осуществлялись, минуя расчетные счета АО «Сибмост».

Сам Сергей Ксенженко вину признал и полностью выплатил долг. По его ходатайству следователь направил в суд прошение о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд документ рассмотрел и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

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