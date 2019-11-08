Генеральный директор общества ПО «Инженерная геодезия» не выплатил 98 работникам заработную плату в размере свыше 2,5 млн. рублей.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, в ходе проверки был установлен факт невыплаты директором ПО «Инженерная геодезия» сотрудникам предприятия заработной платы в размере указанной суммы. Проверка проводилась в июне этого года. На портале «Прецедент» сказано, что руководителем организации на тот момент являлся Евгений Аникеев.

Кроме того, выяснилось, что на счету организации находилось 14 млн рублей, но руководитель фирмы перечислял средства на расчетные счета контрагентов, осуществлял расчеты по налогам и совершал прочие выплаты.

В результате рассмотрения материалов проверки, которые были направлены в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, а также полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Суд признал уже бывшего директора общества виновным и назначил наказание в виде штрафа суммой 230 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела работодатель погасил задолженность по заработной плате в полном объеме.

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