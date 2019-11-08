Представитель Минпромторга не одобрил политику мэрии Новосибирска в отношении нестационарной торговли

На прошедшем в рамках Новосибирского торгового форума круглом столе представитель Минпромторга РФ призвал чиновников мэрии города не мешать предпринимательской активности в городе. Конфликт вокруг планируемой концессии по реконструкции остановочных площадок на гостевых маршрутах, по мнению участников встречи, должен войти в русло переговоров, а стороны — «сделать шаг навстречу».

В рамках второго Новосибирского форума 6–7 ноября прошел круглый стол с участием предпринимателей и чиновников, на котором продолжился спор вокруг планируемой в городе концессии на право реконструкции остановочных комплексов. Напомним, в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023 городские власти хотят переделать порядка 200 остановочных комплексов на гостевых маршрутах в «умные остановки». Остановки предполагается отдать в концессию одним лотом, примерная стоимость которого около 300 млн рублей. Предприниматели уверены, что на конкурсе победит крупная компания, а малый и средний бизнес Новосибирска лишится работы и дохода. Бизнес-сообщество предлагает чиновникам оставить остановочные комплексы с НТО добросовестным предпринимателям, которые готовы сами участвовать в процессе реконструкции за свой счет, а остальные места выставить на торги. Однако в мэрии пока не готовы рассматривать предложение новосибирских коммерсантов, что еще раз подтвердил прошедший круглый стол.

Интересы мэрии на круглом столе представлял начальник управления потребительского рынка Виталий Витухин. Ранее предприниматели неоднократно пытались добиться встречи с мэром Новосибирска или его заместителями, и даже писали обращение градоначальнику, однако ни мэр, ни его заместители не присутствовали на мероприятии. «Что это? Пренебрежение к малому предпринимательству или боязнь встретиться лицом к лицу?» — удивляется представляющий интересы предпринимателей Константин Ковеза. Первого ноября предпринимателей пригласили на встречу в мэрию, которая также прошла без участия первых лиц. В ходе той встречи чиновники пояснили свою позицию, уточнив, что в случае несогласия добросовестных предпринимателей с решением властей могут быть предприняты крайние меры. Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько напомнил бизнесменам о «ночи длинных ковшей» в Москве, когда были снесены более сотни коммерческих объектов. По понятным причинам предприниматели восприняли слова чиновника как угрозу. В итоге диалога в очередной раз не получилось. «Мэрия Новосибирска завалила процесс согласования и взаимодействия с предпринимательским сообществом в реализации этого амбициозного и необходимого для города проекта», — констатировал председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов.

Бизнесмены решили не сдаваться, предприняв в ходе торгового форума новую попытку достучаться до властей. Виталий Витухин, не затрагивая вопроса концессии, попытался объяснить смысл проекта, который должен сделать город чище и удобнее не только для гостей МЧМ, но и для его жителей. Кроме того, представители мэрии апеллировали к федеральному законодательству, которое заставляет перевести дороги в муниципальную собственность. Это повлечет демонтаж всех придорожных объектов, кроме объектов дорожной инфраструктуры, и было настойчиво озвучено, что проект «умные остановки» станет единственным выходом для сохранения торговли. От бизнес-сообщества выступил Константин Ковеза, сформулировавший предложение коммерсантов о совместном участии с новосибирскими властями в проекте. Он напомнил собравшимся о курируемом президентом РФ национальном проекте, который должен стимулировать рост количества предпринимателей в стране. «Мы сохраняем субъекты малого и среднего предпринимательства, рабочие места и проводим город в порядок!» — резюмировал Константин Ковеза. Как выяснилось, у предпринимателей даже готов бизнес-план, «дорожная карта» с конкретными сроками реализации этапов их участия в реконструкции остановочных площадок. По словам директора ООО «Подорожник-Новосибирск» Маргариты Ипатьевой, многие торговые павильоны, которым сейчас угрожает снос, строились по качественным проектам. В пример она привела победившие в номинации «Лучший нестационарный торговый объект» в конкурсе «Торговля России» кафе сети «Дядя Дёнер». «Мы стремились сделать павильоны не только функциональными, но и красивыми внешне, добавить теплоты, уюта нашему городу и нашим гостям», — подчеркнула Маргарита Ипатьева. Ранее чиновники в своих выступлениях высказывались, что торговые объекты на остановках должны быть однообразного вида и дизайна, однако представитель федерального министерства однозначно заявил, что «времена ходить строем» прошли, и торговые объекты имеют право на свой отличительный облик, соответствуя при этом установленным техническим требованиям. Свою позицию также озвучил новосибирский бизнес-омбудсмен Николай Мамулат, по мнению которого, власть должна научиться находить общий язык с коммерсантами. Он пригласил предпринимателей в свою приемную, пообещав юридическую поддержку.

За бизнесменов вступился участвовавший в круглом столе директор департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. Прежде всего, он порекомендовал городским чиновникам решить, должна ли подготовка к мировому чемпионату сокращать бизнес или, наоборот, стимулировать его рост. «Что там такое сакральное происходит на гостевых маршрутах, что требует кардинального перелома рынка? При чем здесь торговля?» — поинтересовался представитель федерального ведомства. Виталий Витухин пояснил, что по гостевым маршрутам будут гулять гости Новосибирска, и это привлекает торговлю. «Так по этой логике там наоборот нужно ставить больше торговых предприятий, чтобы все на этом заработали», — удивился Никита Кузнецов. По его словам, стремление торговли разворачивать бизнес там, где поток покупателей, является естественным экономическим процессом. «Кроме искусственных советских норм, везде торговля стремится туда, где потоки. В противном случае она будет находиться на первых этажах зданий, где будут распивочные», — сказал глава департамента. Власть, по его мнению, должна стимулировать развитие бизнеса именно в ходе крупных мероприятий, когда за счет продаж получают выгоду и предприниматели, и казна. Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли России Илья Завельский назвал возможные негативные последствия сокращения местного малого бизнеса. «У нас настолько явно стала «несанкция» возникать, причем как в 90-х годах с колбасой на ящиках. Зачистили всю торговлю, а предприниматели все равно всеми правдами и неправдами будут работать, потому что надо кормить семьи», — сказал Илья Завельский. Бороться с этим явлением, по мнению эксперта, бесполезно.

Резюмируя сказанное, модератор круглого стола Игорь Салов предложил предоставить слово терпеливо слушавшему выступающих представителю мэрии. Виталий Витухин пояснил, что муниципалитет намерен «бороться за прогресс, за то, чтобы в городе было красиво». «Мы не боимся судебных разбирательств. Формируются новые кластеры торговли, но никак не в центре города», — обозначил позицию городских властей Виталий Витухин. Реакцию чиновника предприниматели не одобрили. «Виталий Геннадьевич уже второй раз слышит консолидированное предложение о наведении порядка в Новосибирске, но как будто бы и не слышит…» — прокомментировала выступление вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева.

Итог встречи подвел министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Он также поддержал предпринимателей, «Может, пойти малоформатной торговле навстречу? Сделать ее легальной, а закон удобным? Создать условия людям, чтобы они торговали?» — спросил Андрей Гончаров. Он предложил собравшимся «сделать шаг навстречу» и все же попытаться найти компромисс, который устроил бы все стороны. «Время еще есть. Есть время сесть за стол переговоров, попытки уже предпринимались. Мы должны найти приемлемую и понятную для всех позицию. Бизнес готов идти навстречу власти, но сейчас, как мне кажется, мы еще не договорились», — резюмировал министр.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.