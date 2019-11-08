В Красноярском крае введен принцип «единого котла» при использовании средств на капремонт. Это значит, что взносы, собранные в одном муниципалитете, могут использоваться в другом. Инициаторы рассчитывают, что нововведение позволить ускорить выполнение программы капремонта. Эксперты же ожидают, что проблема решена не будет, но доверие граждан к системе снизится.

Использование средств, собранных в Красноярском крае на капремонт, больше не ограничивается пределами муниципалитета. Соответствующие корректировки в региональный закон о капитальном ремонте приняты Законодательным собранием. До последнего времени деньги, полученные за капремонт от собственников многоквартирных домов, могли быть использованы на возвратной основе для финансирования капремонта в других домах только при условии, если эти объекты расположены на территории одного муниципального района. Согласно принятому документу, это ограничение снято.

Инициатором законопроекта выступило правительство края. Оно аргументировало необходимость нововведения тем, что в некоторых муниципальных образованиях имеется существенный дефицит средств на капитальный ремонт. В первую очередь речь идет о Железногорске, Сосновоборске, Зеленогорске и Норильске. Всего недостаток средств наблюдается в 37 муниципалитетах. При этом другие территории, напротив, имеют большой объем неосвоенных средств. Предполагается, что принятие такого закона позволит ликвидировать отставание в реализации программы без увеличения размера взносов, не привлекать на эти цели средства краевого бюджета и «обеспечить обращаемость денег, а не их накопление».

«Имеются дома, которые не финансируются в силу различных обстоятельств, но свободные средства используются в рамках муниципального образования. Для жителей особой разницы нет, используются ли эти финансы в Красноярске либо они ушли, предположим, в Шарыповский район или еще куда-то. Конечно, нельзя просто накапливать на счетах средства, они должны быть в обороте и работать на результат. Думаю, что страх от того, что эти деньги каким-то образом не вернутся, необоснован. На сегодняшний день разработан порядок возврата заемных средств, привлеченных к ремонту того или иного многоквартирного дома. Условием является то, что сборы должны быть на уровне 80%, разработанный механизм позволяет эти финансы возвращать многоквартирным домам и продолжать ремонт», — прокомментировал проект спикер Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.

Руководитель общественной организации «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков скептически относится к перспективе применения закона в измененном виде. «Региональные власти в сфере капремонта уже давно демонстрируют не плановую работу, а в основном занимаются «тушением пожаров». И сейчас к таким «пожарам» можно отнести 10 млрд рублей накопленных средств, которые никак не тратятся на профильную деятельность, а именно — проведение капитальных ремонтов. Утверждается, что все это потому, что у нас есть территории, где много денег и мало подрядчиков, а есть такие, где мало денег и много подрядчиков. И якобы благодаря системе «общего котла» деньги начнут работать. Но этот аргумент сложно принимать всерьез. Если подрядчиков не удалось найти в Красноярске или Ачинске, то вряд ли они появятся в Козульке. Боюсь, единственным эффектом от нововведений станет еще большее снижение доверия граждан к системе капремонта и, как следствие, падение платежной дисциплины», — рассуждает общественник.

Депутат Законодательного собрания края Павел Семизоров называет решение спорным и обращает внимание, что инициаторам с трудом удалось набрать нужное количество голосов для принятия документа. «Во-первых, власти по сути лишили граждан использовать накопленные проценты по собранным взносам. Во-вторых, сфера капремонта имеет множество насущных проблем: дефицит кадров, неисполнение обязательств со стороны технического заказчика, недостаточная заработная плата для профессионалов и многое другое. Но власти хотят решать не их, а вопрос освоения средств, потому что именно этот пункт — ключевой при определении эффективности работы региона. Сейчас на ближайшую декаду ожидается массовая замена лифтового оборудования. Почему сделан именно такой выбор? Потому что это сделать технически проще всего, и можно отчитаться об объемах выполнения программы. При этом понятно, что лифты — далеко не самая актуальная проблема в сфере капремонта. И такой подход мы видим постоянно», — полагает краевой парламентарий.

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