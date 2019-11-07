Минпромторг Новосибирской области выйдет с инициативой о поддержке автолавок, предназначенных для торговли в сельской местности региона.

Вопросы обеспечения продуктами жителей сельской местности и работы местных торговых предприятий были рассмотрены в ходе дискуссий во второй день работы II Новосибирского торгового форума.

Напомним, что Новосибирский торговый форум проходит с 6 по 8 ноября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Целью форума является привлечение внимания к развитию потребительского рынка региона. В его рамках сотрудники областного минпромторга обсудили возможность введения нового вида господдержки формата «автолавка». Такой автомобиль, оборудованный как магазин для продажи продуктов и промышленных товаров, будет полезен жителям отдаленных сел, где отсутствует стационарная торговля.

«Начиная с предыдущего форума мы еще плотнее начали общаться с коллегами из районов, собирать обратную связь в режиме онлайн. Очередной раз, обсуждая проблемы доставки товаров, назрел вопрос об автолавках. Мы рады получать различные инициативы от вас, поэтому проработали вопрос, изучили опыт субъектов. Сегодня благодаря очередному форуму мы должны сформировать нашу позицию», – обратился к коллегам заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин.

При обсуждении участники дискусии новый формат торговли на селе поддержали. По словам председателя правления Облпотребсоюза Сергея Сапсая, это позволит решить проблему отсутствия продавцов в регионе: «Автолавка объедет сразу несколько населенных пунктов по графику и развезет продукты. Но всё это действенно только с существующими мерами господдержки».

Новую меру поддержки торговли на селе планируют направить на возмещение части затрат на покупку автолавок. Этот формат в регионе на законодательном уровне будет закреплен впервые. После обсуждения региональный минпромторг начнет подготовку презентации изменений в региональную программу депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области.

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