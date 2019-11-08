Муниципальные округа — новая форма местного самоуправления, которую могут использовать районы Красноярского края, отказавшись от прежней двухуровневой системы. Эксперты считают, что региональные власти заинтересованы в распространении этого нововведения, однако могут столкнуться с сопротивлением муниципальных элит.

В Красноярском крае появился новый вид местных органов власти — муниципальный округ. Соответствующий пакет законов принят Законодательным собранием. Возможность создания таких образований была утверждена на федеральном уровне в мае нынешнего года. Она предполагает передачу поселениями представительных и административных функций в административный центр округа. В этом случае сельсоветы и администрации поселений прекращают свое существование.

В Красноярском крае уже много лет по подобному принципу существовал Северо-Енисейский район. Для создания такого муниципального образования тогда потребовался отдельный федеральный закон. Теперь же подобная система может применяться на всей территории края, если переход от двухуровневой системы к одноуровневой будет поддержан жителями соответствующих районов.

Инициативу о переходе на новую систему ранее уже выразили представители Пировского и Шарыповского районов. Выступившие на сессии представители этих муниципалитетов аргументировали такое решение возможностью сэкономить несколько миллионов рублей на проведении выборов и содержании административного аппарата, консолидацией бюджетов, возможностью привлечения более квалифицированных управленческих кадров и созданием единого центра принятия решений. Для решения местных вопросов должны быть созданы советы сел — ТОСы.

«Разговор в комитете у нас состоялся 3 июля. Мы тогда приняли решение съездить в район и на месте разобраться, стало это желанием самих жителей или кампанейщиной, спущенной сверху. Комитет побывал в Пировском, пообщались с людьми, работниками различных учреждений, активистами. Депутаты пришли к выводу: да, этого хотят граждане, они принимают живое участие в создании ТОСов, никаких ущемлений прав нет, соблюдены все формальности. К тому же если бы было указание «сверху», сегодня на трибуне стояли бы не два главы, а двадцать два, если не больше. Люди шли к этому решению не один год, и только отсутствие законодательной базы мешало сделать этот шаг раньше. Теперь такая база есть. И она дает возможность жителям муниципальных образований самим выбрать способ организации местного управления. Вряд ли мы имеем право помешать им реализовать эту возможность», — рассказал первый вице-спикер Законодательного собрания Сергей Попов.

В то же время избрание глав муниципальных округов будет, как и в других случаях, проходить через конкурсную комиссию, а не прямым голосованием.

Политолог Сергей Комарицын полагает, что переход на муниципальные округа может повысить управляемость региона, и поэтому краевые власти могут быть в нем заинтересованы, однако этот процесс не будет простым.

«Понятно, что с точки зрения контроля над регионом иметь дело с одним уровнем муниципальной власти проще. Более того, у региона есть и финансовые рычаги для давления. У нас ведь всего четыре муниципалитета в этом плане самодостаточны: Красноярск, Норильск, Северо-Енисейский и Туруханский районы, остальные во многом зависят от региональной казны. Но это не значит, что убедить их будет просто. Мы можем вспомнить проект Красноярской агломерации — объединения краевого центра с близлежащими районами. Уж как бы он ни был важен для края, а реализовать его не удалось именно из-за противодействия муниципальных элит — как бы смешно этот термин ни звучал. Поэтому все во взаимоотношениях с органами местного самоуправления непросто, и утверждать, что вскоре существенное количество территории станет муниципальными округами, я бы не стал. Тем более что по закону именно сами муниципалитеты должны выходить с инициативой о смене статуса», — полагает политолог.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев считает решение о введении муниципальных округов ошибочным. «Власти в последнее время одержимы идеей сокращения расходов на местах. Уже сократили сельские школы, фельдшерско-акушерские пункты, и когда говорят про сокращение затрат на проведение выборов и содержание аппарата в муниципалитетах — это из той же серии. Сельские депутаты при всех вопросах, которые могли возникать к каждому персонально, все-таки были выбраны людьми, жили с ними в одном населенном пункте и отвечали перед ними. Теперь муниципальная власть будет дальше от людей — не только в моральном плане, но и буквально в географическом, если вспомнить протяженность территорий в крае. Вкупе с сохранением непрямых выборов глав это еще один шаг в сторону от принципов демократии и ответственности перед избирателями. Что касается тех районов, которые выразили пожелание по созданию муниципального округа, то у меня большие сомнения, насколько добровольно они это сделали», — рассуждает парламентарий.

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