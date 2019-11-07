Застройщик отказался доделывать мост за 46 млн в Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мостостроительной компании «Бастион», возводившей мост через реку Ик в Искитимском районе, потребовавшей расторгнуть контракт на выполнение работ.

Контракт на строительство моста через Ик в деревне Новососедово, соединяющий Искитимский и Маслянинский районы, ООО «Бастион» заключило с госучреждением «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) в мае прошлого года. Строительство моста планировалось в рамках региональной госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 — 2022 годах». Стоимость работ составила около 46,4 млн рублей. Осенью 2018-го работы по сооружению моста уже велись, закончить их предполагалось к осени 2019-го, однако у мостостроителей возникли сложности. Пришлось менять техусловия металлоконструкций, что автоматически увеличило стоимость выполнения работ.

Кроме того, по утверждению истцов, правительство Новосибирской области выделило им место для вывоза грунта на территории заказника «Легостаевский», откуда землю нельзя было вывозить по закону. Позже строителям выделили другой участок для карьера, но грунт там был сырым, а просушка, опять же, сказалась на цене строительства будущего моста. «Бастион» потребовал возместить образовавшиеся затраты от заказчика, но в ТУАД отказались. В итоге мостостроители потребовали расторгнуть контракт, арбитраж иск удовлетворил.

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