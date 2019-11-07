Суд Новосибирска удовлетворил ходатайство предпринимателя Евгения Грибова и его адвоката о замене неотбытой части наказания на исправительные работы.

Напомним, что 5 декабря 2017 года Центральный районный суд признал Евгения Грибова виновным по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). После чего генерального директора ГК «Новоград» взяли под стражу в зале суда. Бизнесмен получил 3 года колонии общего режима и 400 тысяч рублей штрафа.

Дело касается продажи здания ОАО «Электроагрегат». Согласно версии следствия, руководитель ГК «Новоград» девелопер Евгений Грибов организовал сделку таким образом, чтобы корпус оборонного завода перешел во владение подконтрольных ему компаний. Первыми, кто купил объект, оказались два предпринимателя, которые в материалах дела называются «номинальными покупателями». После этого здание было перепродано ЗАО «Новоград Эстейт» и ЗАО «НПО «Электропривод». Однако деньги за продажу так и не были переданы в «Электроагрегат». Речь идет о сумме около 80 млн рублей.

Дело о ходатайстве рассматривал Калининский районный суд. «Постановлением суда ходатайства удовлетворены, оставшаяся неотбытая часть наказания (в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев 17 дней) заменена Грибову на более мягкий вид наказания – исправительные работы с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства в размере 10% на срок 11 месяцев 17 дней», – сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

В 2017 году Грибов подал апелляционную жалобу, а 14 декабря она была официально зарегистрирована в суде. 20 февраля 2018 года стали известны итоги рассмотрения апелляции – судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.

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