По региональной программе капремонта в Новосибирской области за три года отремонтировано более 1500 домов. На эти цели было направлено около 2 млрд рублей.

По сообщению пресс-службы правительства, в области завершается реализация очередного краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Капитальный ремонт прошел на более чем на 600 объектах МКД. По итогам проведенных мероприятий отремонтировано более 1500 домов. На данный момент формируется план работ на будущий период.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик в ходе принятия работ по замене лифтового оборудования (всего в текущем году заменено 208 лифтов в 52 многоквартирных домах) отметила, что в регионе достаточно высокие темпы капитального ремонта по краткосрочным программам. «Однако в программу регулярно включаются новые объекты, в том числе по заявкам жителей», – прокомментировала замминистра.

По мнению заместителя, в регионе удается поддерживать достаточно высокий темп работ по ремонту домов. «Для того, чтобы не снижать темпы и качество капремонта, нужно и дальше поддерживать высокий уровень собираемости взносов на капитальный ремонт», – отметила Елена Макавчик. На данный момент уровень собираемости взносов составляет 95%.

Работами в рамках реализации трехлетнего плана программы капремонта были охвачены все крупные населенные пункты Новосибирской области. За три года на эти цели было направлено порядка 2 млрд рублей.

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