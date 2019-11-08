В Госдуме рассмотрят законопроект, который предоставит субъектам Федерации право расширить рамки бесплатной юридической помощи для граждан.

Обратить внимание не только на доступность, но и на качество такой госуслуги призвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев.

Он отметил, что в настоящее время бесплатная помощь юриста очень важна для социально незащищенных слоев населения. Тем более что, по данным статистики, каждый четвертый россиянин входит в категорию граждан, которые имеют право на получение такой помощи. «Предлагаемые законопроектом новации имеют для регионов серьезное значение, — сказал парламентарий. — Ведь они позволяют расширить перечень случаев, по которым россияне смогут получить бесплатную помощь юристов. В одном регионе актуальны вопросы, связанные с миграцией, в другом остро стоят проблемы обманутых дольщиков, и так далее. Законы, принятые регионами, смогут учесть все актуальные моменты».

Дмитрий Савельев подчеркнул, что особое внимание следует уделить качеству бесплатной юридической помощи. «Из-за недостаточной компетенции юриста или его безответственного отношения к обязанностям люди могут получить серьезные неприятности. Это и потеря работы, например, и утрата имущества, а то и потеря свободы. Истинная помощь высококвалифицированного юриста — это не просто типовая консультация, а правовое решение конкретной жизненной проблемы конкретного человека. То есть основным критерием качества юрпомощи должна стать результативность. И именно по результатам своей работы, а вовсе не по количеству проконсультированных граждан должен отчитываться юрист, осуществляющий деятельность по программе бесплатной юридической помощи». Депутат считает, что нужны обязательные стандарты для всех привлеченных юристов. При этом важна возможность исключать из программы недобросовестных специалистов в результате соответствующего аудита и экспертизы.

Савельев также отметил, что новый закон будет весьма актуален для Новосибирской области. «Список категорий граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, довольно широк, к тому же не будем забывать, что в нашей области почти 2,8 млн жителей. Неудивительно, что профессиональная консультация юриста весьма востребована. Однако легко заметить недостаточную информированность граждан о данных госуслугах. Многие не знают о своем праве на бесплатного юриста. И в этом направлении необходима серьезная информационная работа, в том числе и с привлечением СМИ. Кроме того, в области работает лишь 180 адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юрпомощи, и это представляется недостаточным, особенно если в регионе будет принят закон, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на бесплатную юрпомощь от государства».

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