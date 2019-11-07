В ноябре Агентство инвестиционного развития Новосибирской области открывает представительство в Москве. Местом расположения московского офиса АИР был выбран Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. Более подробно об этом в интервью «Континенту Сибирь» рассказал генеральный директор АИР НСО АЛЕКСАНДР ЗЫРЯНОВ.

— Какие цели вы ставите для нового структурного подразделения Агентства?

— Мы создаем площадку, которая, с одной стороны, поможет новосибирскому бизнесу в продвижении на федеральном уровне, с другой — позволит презентовать регион потенциальным инвесторам и оперативно консультировать их по вопросам реализации проектов.

— Почему вы выбрали для размещения именно ЦМТ?

— Центр международной торговли и расположен очень удобно, и удобен сам по себе. Здесь есть гостиница, где тем, кто приехал презентовать инвесторам или партнерам свое дело, будет удобно разместиться. Еще один плюс ЦМТ – там есть помещения и сервисы на любой вкус и для любых задач. У представительства три переговорные комнаты, от четырех-пяти мест до двенадцати. Но если нужно, в ЦМТ есть и большие залы, хоть на двадцать человек, хоть на пятьсот. А в десяти минутах пешком – Москва-Сити, где много офисов компаний и государственных структур (Минпромторг, Минэкономразвития, Минкомсвязь и др).

— У вас уже есть предложения о сотрудничестве?

— Мы еще оснащаем наш офис и планируем «перерезать ленточку» в ближайшее время. Но в Москве уже довольно много компаний заинтересованы в том, чтобы увидеть и оценить новосибирские проекты. Вообще я бы не стал называть этот филиал «представительством АИР», это, по большому счету, представительство всего новосибирского бизнеса. Любая новосибирская компания может воспользоваться возможностями этой площадки для проведения переговоров, а также оставить информацию о своей продукции, которую мы сможем представлять на наших мероприятиях или передать потенциальным партнерам. Все это абсолютно бесплатно: площадка, презентационное оборудование, сибирский чай (улыбается — «КС»).

— Есть ли критерии отбора для тех, кому вы оказываете помощь?

— Сейчас такие критерии прорабатываются, но лично мне бы хотелось, чтобы это были реально работающие компании. К сожалению, если верить статистике, порядке 25-30% новосибирских компаний не платят налог на прибыль вообще, показывая в отчетности, что прибыли нет. С другой стороны, мы рассчитываем представить инвесторам максимально широкий перечень новосибирских проектов, поэтому критерии будут достаточно гибкие и разумные.

— Чем, по вашему мнению, может заинтересовать Москву Новосибирская область?

— Если судить объективно, в стране очень много свободных денег. Федеральный бюджет достаточно посмотреть – там профицит в районе 4 трлн рублей, да и банки не раз жаловались на то, что им не хватает проектов. Только на депозитных счетах граждан и предприятий лежит около двух годовых бюджетов страны. Так что Москве, где сконцентрирована значительная часть денег, есть заинтересованность в инвестиционных проектах.

— И все-таки, есть ли у вас пример компаний, которым, по вашему мнению, самое время презентовать себя на федеральной площадке, даже если их туда придется «подтолкнуть»?

— Вот один из примеров, который сразу приходит на ум — Михаил Григорьев, компания Grinik (входит в группу компаний «АвангардПЛАСТ» — «КС»), который разрабатывает и производит промышленные манипуляторы. Не знаю, можно ли его назвать единственным в стране разработчиком – но за Уралом точно. Продукция в 1,5-2 раза дешевле европейской, сопоставима по стоимости с китайскими аналогами, но по качеству намного лучше. Таким компаниям, конечно, надо помогать выйти на федеральный и международный уровень и их у нас достаточно много.

— Как бы вы оценили маркетинговую активность новосибирцев в Москве – хватает ли у них настойчивости в продвижении своих идей и продуктов?

— Конечно, есть новосибирские компании, которые громко звучат на федеральном уровне — «Сибирский антрацит» или «Обувь России». Но это крупные компании. Мы понимаем, что небольшим компаниям сложно и достаточно дорого самостоятельно выйти на такой уровень. Поэтому представительство должно, в первую очередь, помочь именно таким компаниям, чтобы, как минимум Новосибирскую область в столице вспоминали чаще. Для этого мы планируем проведение целого ряда мероприятий в Москве: презентации и роуд-шоу новосибирских инвестиционных проектов, продукции новосибирских компаний. Такие акции в любом случае необходимы. Еще очень важна инициатива самого бизнеса – мы стараемся держать руку на пульсе, но не можем видеть все и сразу. Выходите на нас, вносите предложения, мы всегда открыты.

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