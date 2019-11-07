На ХVI форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Новосибирская область представила опыт цифровизации государственных услуг.

По сообщению пресс-службы, в рамках форума сотрудничества России и Казахстана, проходящего сейчас в Омске, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов и представители Алтайского края выступили с докладом, в ходе которого презентовали сельскохозяйственную цифровую платформу. Данный инструмент выступает в качестве господдержки АПК области и предпринимателей, осуществляющих свою деятельности в этой сфере.

Платформа развивается благодаря усилиям обоих регионов. Так, после внедрения в этом году механизма подписания соглашений электронной подписью, около 90% документов были подписаны фермерами именно таким способом. Посещение минсельхоза в данном случае не требуется.

«Достаточно интересный момент в том, что программа «Цифровая экономика» и программа «Цифровой Казахстан» принимались практически в одно и тоже время – 2017 год, старт особого отношения к цифровым инструментам, толчка развития и экономики и торговых отношений. Повестка таких встреч тоже во многом цифровая. Мы выбираем свой путь, Казахстан идет по своему. Но основные подходы очень похожи, это заслуга, в том числе, нашего тесного общения», – сказал Анатолий Дюбанов.

На сегодняшний день автоматизировано порядка 60% господдержки по сумме объема транзакций, в этом году будут настроены в системе оставшиеся два вида господдержки: субсидирование затрат на технику и субсидирование процентной ставки по кредиту. Кроме того, уже в 2020 году фермеры начнут получать проактивные уведомления с персональным предложением по господдержке.

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